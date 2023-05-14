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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري جي إم سي تيرين ونزّلها مصر بـ 167 ألف جنيه |صور

جي إم سي تيرين 2020
جي إم سي تيرين 2020

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميًا خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض قطع السيارات التي تدخل في الصناعة .

جي إم سي تيرين موديل 2020

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وبناء على ذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من التشريعات التي تساعد على انخفاض أسعار السيارات، منها إطلاق مبادرة للمصريين بالخارج تساعدهم على جلب سياراتهم إلى مصر بتخفيض يصل إلى 70 %.

جي إم سي تيرين موديل 2020

وينص القانون علي قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي تريد جلبها الي مصر، وذلك يتم من خلال ترك وديعة بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية، ويستردها بعد 5 سنوات.

وسيتم مد فترة السماح التي تساعد على استيراد السيارات إلي مدة تصل لي 5 سنوات، بدلا من سنه واحدة، كما أن تلك السيارات لا يوجد بها حظر بيع داخل مصر، حيث انه تم الغاء ذلك الحظر بناء علي الوديعة المتواجدة بالبنك، بالإضافة الي انه يتم استرداد تلك الوديعة بعد 5 سنوات من تاريخ إيداعها بالبنك.

جي إم سي تيرين موديل 2020

الجدير بالذكر انه تم  تخفيض رسوم استيراد سيارة جي إم سي تيرين موديل 2020  بنسبة 70% للمغترب المصري، وبالتالي حساب القيمة الجمركية لسيارة جي إم سي تيرين موديل 2020 تصل إلي  5800 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 179 ألف جنيه مصري تقريباً .

محرك جي إم سي تيرين

وتصل سرعة سيارة جي إم سي تيرين موديل 2020 الي 200 كم/ساعة، بفضل احتوائها علي محرك 1500 سي سي، ويخرج قوة 170 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتتسارع جي إم سي تيرين من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستسهلك 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

مواصفات جي إم سي تيرين

وزودت سيارة جي إم سي تيرين موديل 2020 بالعديد من التجهيزات التكنولوجية الحديثة منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ومدخل AUX، ومدخل USB، و CD، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف أتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش مقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة.

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