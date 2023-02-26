عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث شاحنة كهربائية من GMC Sierra EV .. صور

شاحنة GMC Sierra
شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

تستمر شركة GMC عملاقة التصنيع الأمريكية، من ابهار محبي عالم السيارات، بعد ان كشفت عن أحدث شاحناتها والتي تحمل اللقب "Sierra EV"، حيث تتمتع هذه النسخة بتصميم خارجي قوي، بالإضافة إلى محرك يعمل بتكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

سعر GMC يوكون موديل 2022 في الكويت | صور

جنرال موتورز تبيع كل إنتاجها من GMC هامر لسنتين قادمتين

 شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

محرك قوى وتسارع مميز GMC Sierra EV الجديدة 

 

يمكن للشاحنة GMC Sierra EV الجديدة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 60 ميل/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك كهربائي يستطيع ضخ قوة قدرها 754 حصانا، و 785 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

قدرات شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

 

زودت شاحنة GMC Sierra EV ببطارية كهربائية يصل مداها إلى 400 ميل في الشحنة الواحدة، بالاضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 9500 رطل، بينما تتمتع بتصميم خارجي مبهر ويستم بالشراسة، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية بطاقة حمل للاوزان تقدر بـ 1300 رطل.

 شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

وتعتمد شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية على نظام تعليق هوائي عالي الاداء، بالاضافة إلى جنوط قوية، مدعومة باطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، ومصابيح أمامية عدوانية باطلالة LED.

 

سعر شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

 

تقدم شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية بسعر يتراوح بين 51 الف و 695 دولار للفئة Elevation، بينما يصل سعر فئة Sierra EV Denali Edition 1 إلى 108 الف و 695 دولار امريكي.

GMC GMC Sierra EV Sierra EV شاحنة GMC Sierra EV شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

موضوعات متعلقة

سهل تشتريها ومتخسرش فيها .. أرخص عربية مستعملة في مصر

سيارة فرنسية أرخص من سعر الصيني .. وفر 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها بيجو موديل 2023 .. صور

سعر شيري تيجو 3 .. الـ SUV الوحيدة في مبادرة الإحلال

سعر كايي X3 برو FLAG SHIP الجديدة في مصر | صور

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

أغلى سيارة من مرسيدس في الكويت | صور

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السعودية موديل 2023 .. صور

ترشيحاتنا

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 26-2-2023

قراءة التسلسل الجيني.. تفاصيل اللقاح الجديد للسرطان

أفضل طريقة لاغتنام ليلة النصف من شعبان.. علي جمعة يكشف عنها

ثورات بركان جديد.. اليونان على صفيح ساخن بسبب زلزال تركيا

CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

دعاء ليلة "الدخلة" وبيان فضله وبركته.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ