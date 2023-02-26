أحدث شاحنة كهربائية من GMC Sierra EV .. صور

تستمر شركة GMC عملاقة التصنيع الأمريكية، من ابهار محبي عالم السيارات، بعد ان كشفت عن أحدث شاحناتها والتي تحمل اللقب "Sierra EV"، حيث تتمتع هذه النسخة بتصميم خارجي قوي، بالإضافة إلى محرك يعمل بتكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

محرك قوى وتسارع مميز GMC Sierra EV الجديدة

يمكن للشاحنة GMC Sierra EV الجديدة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 60 ميل/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك كهربائي يستطيع ضخ قوة قدرها 754 حصانا، و 785 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

قدرات شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

زودت شاحنة GMC Sierra EV ببطارية كهربائية يصل مداها إلى 400 ميل في الشحنة الواحدة، بالاضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 9500 رطل، بينما تتمتع بتصميم خارجي مبهر ويستم بالشراسة، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية بطاقة حمل للاوزان تقدر بـ 1300 رطل.

شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

وتعتمد شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية على نظام تعليق هوائي عالي الاداء، بالاضافة إلى جنوط قوية، مدعومة باطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، ومصابيح أمامية عدوانية باطلالة LED.

سعر شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية

تقدم شاحنة GMC Sierra EV الكهربائية بسعر يتراوح بين 51 الف و 695 دولار للفئة Elevation، بينما يصل سعر فئة Sierra EV Denali Edition 1 إلى 108 الف و 695 دولار امريكي.