عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي البيك أب .. سعر سيارة "GMC" SIERRA HD DENALI 2023 في قطر |صور

السيارة SIERRA HD
السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

تشهر شركة GMC بتقديم العددي من الطرازات القوية والمتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، سواء من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة البيك اب ذات الالطلالة الرياضية ايضا، وعلى رأسها السيارة SIERRA HD DENALI موديل 2023.

جنرال موتورز تبيع كل إنتاجها من GMC هامر لسنتين قادمتين

النسخة الأصغر من هامر.. جنرال موتورز تكشف عن GMC سييرا EV

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 في السوق القطري.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

 

تعتمد السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 على تصميم خارجي عملاق بمفهوم رباعي الابواب، إلى جانب صندوق تخزين خلفي، بالاضافة إلى واجهة أمامية تتسم بالصرامة، مع وجود شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح امامية بنظرات عدوانية بتقنية LED، وانابيب عادم من الكروم.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

وجاءت السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 بتجهيزات تتضمن كاميرا 360 درجة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية التحكم في السرعة، بالاضافة إلى دخول السيارة بدون مفتاح، مع نظام صوتي ترفيهي، ومستشعرات حركة، وقفل مركزي، مع مرايات جانبية كهربائية، ومقود حركة كهربائي، ونظام ملاحة عبر شاشة ملونة تدعم التطبيقات الحديثة.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

وتستمد السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 6600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 401 حصانا، وعزم اقصى للدوران 629 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

سعر السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 في قطر

تقدم السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 255.400 ريال قطري.

GMC تقنية الفيديو SIERRA HD DENALI SIERRA HD DENALI GMC السيارة SIERRA HD DENALI GMC السوق القطري SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات اقتصادية جديدة في السوق المصري .. صور

أرخص سيارة فرنسية في الكويت موديل 2023 .. صور

تبدأ من 335 ألف جنيه .. سعر بيجو 301 في مصر |صور

بتصميم رياضي .. سعر جيلي كول راي في مصر |صور

تبدأ من 300 ألف جنيه .. أسعار شيري اريزو 5 بعد الزيادة الجديدة

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة هايلكس GR SPORT .. صور

شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

أسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق القطري .. صور

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بولسونارو يرد على اتهامات رئيس البرازيل له بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

كهربا يشارك في مباراة المصري.. أزمته مع الزمالك تستمر في إثارة الجدل

رئيس مكافحة المنشطات يكشف مفاجأة عن الذي سيحدث لثنائي الزمالك خلال 48 ساعة

احرص عليه .. عمل بسيط يدخلك الجنة ويبعدك عن النار

هطول أمطار رعدية علي مناطق شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 ألف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا

فطار الشعب.. تناول الفول والطعمية يوميا ابتعد عنه| لهذا السبب

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ