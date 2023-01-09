لمحبي البيك أب .. سعر سيارة "GMC" SIERRA HD DENALI 2023 في قطر |صور

تشهر شركة GMC بتقديم العددي من الطرازات القوية والمتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، سواء من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة البيك اب ذات الالطلالة الرياضية ايضا، وعلى رأسها السيارة SIERRA HD DENALI موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 في السوق القطري.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

تعتمد السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 على تصميم خارجي عملاق بمفهوم رباعي الابواب، إلى جانب صندوق تخزين خلفي، بالاضافة إلى واجهة أمامية تتسم بالصرامة، مع وجود شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح امامية بنظرات عدوانية بتقنية LED، وانابيب عادم من الكروم.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

وجاءت السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 بتجهيزات تتضمن كاميرا 360 درجة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية التحكم في السرعة، بالاضافة إلى دخول السيارة بدون مفتاح، مع نظام صوتي ترفيهي، ومستشعرات حركة، وقفل مركزي، مع مرايات جانبية كهربائية، ومقود حركة كهربائي، ونظام ملاحة عبر شاشة ملونة تدعم التطبيقات الحديثة.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

وتستمد السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 6600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 401 حصانا، وعزم اقصى للدوران 629 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023

سعر السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 في قطر

تقدم السيارة SIERRA HD DENALI GMC موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 255.400 ريال قطري.