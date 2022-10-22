GMC تكشف عن مواصفات وأسعار سييرا موديل 2024 | صور

تسير GMC سييرا الكهربائية الجديدة على خطى شقيقتها شيفروليه سيلفرادو الكهربائية، هي شاحنة كهربائية نقية كاملة الحجم مع تصميم أحادي الهيكل وحزمة بطارية Ultium مدمجة في الهيكل، حيث تمتلك مجموعة جنرال موتورز كلا من GMC وشيفروليه.

GMC سييرا

ستسير سييرا موديل 2024 على خطى سيارة GMC Hummer الكهربائية من خلال إطلاق أغلى طراز لها، وهو الإصدار 1 دينالي، حيث ستبلغ تكلفته 107,000 دولار.

ستتوفر سييرا بإصدار base أقل في التكلفة بسعر يبدأ من 50,000 دولار، وحتى الآن لم تعلن شركة صناعة السيارات مواصفات هذا الطراز أو متى سيصل، ومن المحتمل أن تكون مشابهة لسيارة شيفروليه سيلفرادو EV WT، والتي ستطرح للبيع في ربيع عام 2023 بسعر 41,595 دولارًا.

GMC سييرا

تعتمد السيارة GMC سييرا دينالي الإصدار 1 موديل 2024 الكهربائية بالكامل على محرك بقوة 754 حصانًا و785 رطلاً من عزم الدوران في تصميم ثنائي المحرك.

GMC سييرا

تقول GMCإنها يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة فخلال 4.5 ثانية في وضع Max Power ، ويمكن أن تصل إلى 400 ميل بشحنة واحدة، وهي قادرة على الشحن السريع، ويضيف 100 ميل من النطاق في 10 دقائق مع شاحن 350 كيلو واط، مع نظام توجيه رباعي مع قدرة crabwalk مثل Hummer EV.

GMC سييرا

لن تصل GMC سييرا دينالي الإصدار 1 موديل 2024 إلى الوكلاء حتى أوائل عام 2024.