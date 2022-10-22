عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

GMC تكشف عن مواصفات وأسعار سييرا موديل 2024 | صور

صدى البلد

تسير GMC سييرا الكهربائية الجديدة على خطى شقيقتها شيفروليه سيلفرادو الكهربائية، هي شاحنة كهربائية نقية كاملة الحجم مع تصميم أحادي الهيكل وحزمة بطارية Ultium مدمجة في الهيكل، حيث تمتلك مجموعة جنرال موتورز كلا من GMC وشيفروليه.

الميكانيكي بيقولك.. ازاي تجهز عربيتك لفصل الشتاء

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من السعودية| صور

GMC سييرا

ستسير سييرا موديل 2024 على خطى سيارة GMC Hummer الكهربائية من خلال إطلاق أغلى طراز لها، وهو الإصدار 1 دينالي، حيث ستبلغ تكلفته 107,000 دولار.

 

ستتوفر سييرا بإصدار base أقل في التكلفة بسعر يبدأ من 50,000 دولار، وحتى الآن لم تعلن شركة صناعة السيارات مواصفات هذا الطراز أو متى سيصل، ومن المحتمل أن تكون مشابهة لسيارة شيفروليه سيلفرادو EV WT، والتي ستطرح للبيع في ربيع عام 2023 بسعر 41,595 دولارًا. 

GMC سييرا

تعتمد السيارة GMC سييرا دينالي الإصدار 1 موديل 2024 الكهربائية بالكامل على محرك بقوة 754 حصانًا و785 رطلاً من عزم الدوران في تصميم ثنائي المحرك. 

GMC سييرا

تقول GMCإنها يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة فخلال 4.5 ثانية في وضع Max Power ، ويمكن أن تصل إلى 400 ميل بشحنة واحدة، وهي قادرة على الشحن السريع، ويضيف 100 ميل من النطاق في 10 دقائق مع شاحن 350 كيلو واط، مع نظام توجيه رباعي مع قدرة crabwalk مثل Hummer EV.

GMC سييرا

لن تصل GMC سييرا دينالي الإصدار 1 موديل 2024 إلى الوكلاء حتى أوائل عام 2024. 

GMC Hummer سييرا gmc hummer دينالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

موضوعات متعلقة

الميكانيكي بيقولك.. ازاي تجهز عربيتك لفصل الشتاء

بورصة السيارات.. أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

كريستيانو رونالدو يظهر بسيارة بنتلي .. اعرف سعرها | صور

تبدأ بـ50 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة في السوق المصري| صور

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من السعودية| صور

بـ 55 مليون جنيه.. قصة Project one الأغلى في تاريخ مرسيدس| صور

800 كيلومتر بشحنة واحدة.. إيلون ماسك يتغنى بـ تسلا سيمي كلاس| صور

بورصة السيارات.. زيادة أسعار فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 | صور

ترشيحاتنا

تصل لـ 100 ألف جنيه ..غرامة الامتناع عن توزيع الميراث.. فيديو

فصل الكهرباء عن عدة أماكن بمدينة العريش.. اعرف المناطق والمواعيد

حسبي الله ونعم الوكيل| حسام حبيب ينهار على الهواء..شيرين محتاجة سنين تتعالج

بلومبرج: مصر تدفع لإدراج تعويضات للدول الفقيرة في قمة المناخ كوب 27

مفاجأة| حسام حبيب: فلوس شيرين مكتوبه للبنات ومحدش يقدر يحجر عليها

بينها 15 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 84833 مخالفة مرورية خلال يوما واحدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

حظك اليوم.. فرص جيدة تنتظر مواليد برج الثور الجمعة 21 أكتوبر 2022

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ