كريستيانو رونالدو يظهر بسيارة بنتلي .. اعرف سعرها | صور

رصدت عدسات المصورين نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء ذهابه حزيناً الى تدريبات فريقة مانشستر يونايتد الإنجليزي بسيارته الفارهة "بنتلي فلاينج سبير"، وذلك بعد تردد أخبار عن اقترابه من ترك النادي بسبب بعض الخلافات مع المدرب.

بنتلي فلاينج سبير

يعتبر كريستيانو رونالدو أحد أكثر نجوم كرة القدم في العالم حباً وولعاً بالسيارات، حيث يملك أسطولاً ضخماً من السيارات الكلاسيكية النادرة، والرياضية الخارقة والفارهة مثل بنتلي فلاينج سبير، وبوجاتي شنتوديتشي، ومرسيدس G Wagon Brabus وكاديلا اسكاليد التي حصل عليها مؤخراً كإهداء بمناسبة ذكرى مولدة من صديقة جورجينا رودريجيز.

ويشتهر رونالدو دائماً بحضوره للمناسبات والحفلات بسياراته الفارهة، والتجول في شوارع مدينة مانشستر، ويقوم بنقلها دائماً لترافقه أثناء انتقالاته بين الأندية والمدن.

بنتلي فلاينج سبير

سيارة بنتلي فلاينج سبير

تعتمد السيارة بنتلي فلاينج سبير على محرك W12 سعة 6.0 لتر مزدوج التيربو، يضخ قوة تصل الى 626 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 664 رطلاً (900 نيوتن متر)، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثوان.

وتصل السرعة القصوى للسيارة بنتلي فلاينج سبير إلى 320 كيلومتر في الساعة، وتتوفر أيضًا بإصدارات آخرى منها مزودة بمحرك V8 أقل قوة وأخف وزنا وأكثر حرية في التسريع.

بنتلي فلاينج سبير

تأتي بنتلي فلاينج سبير بقاعدة عجلات طولها 3.194 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.316 متر، و 2.013 متر للعرض، و 1.483 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 442 لتر، ومنظومة عادم مزدوجة الاداء، وحساسات حركة امامية وخلفية.

تأتي السيارة بنتلي فلاينج سبير بشاشات عرض داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر بلمسات وخيوط مميزة، بالإضافة إلى خاصية التدليك والتحكم الكهربائي في وضعية المقعد، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

بنتلي فلاينج سبير

سعر السيارة بنتلي فلاينج سبير

يبلغ سعر السيارة بنتلي فلاينج سبير 280,000 ألف دولار أي ما يعادل 5 ملايين و 600 ألف جنيه مصري تقريباً.