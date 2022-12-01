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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر GMC يوكون موديل 2022 في الكويت | صور

تتميز العلامة التجارية الأمريكية GMC بإصدارها لسيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات البيك أب العملاقة، وتعتبر أحد أقوى العلامات المملوكة لمجموعة جنرال موتورز العملاقة.

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GMC يوكون موديل 2022

مواصفات السيارة GMCيوكون موديل 2022

تعتمد السيارة GMC يوكون موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 6200 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 355 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

 

GMC يوكون موديل 2022

تأتي السيارة GMC يوكون موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية تبلغ 5334 مم للطول الكلي، و 2057 مم للعرض الكلي، و 1943 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 3071 مم.

 

GMC يوكون موديل 2022

وتضم السيارة GMC يوكون موديل 2022 العديد من خصائص الأمان ومنها، فرامل ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وتقنية متابعة ضغط الإطارات، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، وكاميرا محيطة، ودعم المكابح BA، مع نظام المساعدة على تجاوز التلال والمنحدرات.

 

وتضم السيارة GMC يوكون موديل 2022 العديد من خصائص الأمان ومنها، فرامل ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وتقنية متابعة ضغط الإطارات، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، وكاميرا محيطة، ودعم المكابح BA، مع نظام المساعدة على تجاوز التلال والمنحدرات.

GMC يوكون موديل 2022

أسعار السيارة GMC يوكون موديل 2022

سيارة GMC يوكون موديل 2022 الفئة الأولى SLT بسعر 19,000 دينار 

سيارة GMC يوكون موديل 2022 الفئة الثانية AT4 بسعر 19,000 دينار

سيارة GMC يوكون موديل 2022 الفئة الثالثة DENALI بسعر23,200 دينار.

GMC GMC يوكون موديل 2022 الكويت الدفع الرباعي DENALI

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