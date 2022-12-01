بداية من 580 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر| صور

سحبت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات البساط من سيارات السيدان خلال السنوات الماضية تدريجياً، وأصبحت صاحبة الشعبية الأكبر في العالم، وذلك بفضل ارتفاعها عن سطح الأرض مما يجعلها أقل تعرض للمطبات والمنحدرات، بالإضافة لمقصورتها الرحبة وغيرها من المميزات.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي باقة من أبرز سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

حصلت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة تبلغ 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 6 سرعات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 215 كيلومتر في الساعة.

الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه.

جيب رينيجيد موديل 2022

جيب رينيجيد موديل 2022

جاءت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2400 سي سي، و 232 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات أو الدفع الرباعي حسب نوع الإصدار وسعره، ويستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا.

الأسعار الرسمية للسيارة جيب رينيجيد موديل 2022

الفئة الأولى LONGITUDE بسعر 720,000 جنيه

الفئة الثانية LIMITED PANORAMA بسعر 795,000 جنيه

الفئة الثالثة دفع رباعي LIMITED 4WD بسعر 850,000 جنيه

أودي Q2 موديل 2022

أودي Q2 موديل 2022

تأتي سيارة أودي Q2 موديل 2022 بمحرك سعة 1400 سي سي، يستطيع انتاج طاقة تصل الى 150 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كيلومترا/ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 200 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 10.3 ثانية.

الأسعار الرسمية للسيارة أودي Q2 موديل 2022

الفئة الأولى BASIS 2022 بسعر 880,000 جنيه.

الفئة الثانية S LINE 2022بسعر 1,090,000 جنيه.

سوبارو XV موديل 2022

سوبارو XV موديل 2022

تعتمد السيارة سوبارو XV موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي، وتتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل الى 13.1 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

الأسعار الرسمية للسيارة سوبارو XVموديل 2022

الفئة الأولى FULL OPTION بسعر 650,000 جنيه

الفئة الثانية PREMIUM بسعر 700,000 جنيه

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 770,900 جنيه

نيسان قشقاي موديل 2022

تستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر تيربو، بسعة 1300 سي سي، ينتج 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما يمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

الأسعار الرسمية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 579,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 584,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 614,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 619,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 654,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 659,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 659,000 جنيه.