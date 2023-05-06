سعر GMC Hummer الكهربائية الجديدة| صور

أطلقت جنرال موتورز اسم "طلقات القمر" على سيارة GMC Hummer عند إطلاقها، في إشارة إلى هبوط أبولو 11 على سطح القمر التابع لناسا، وفي الوقت نفسه تتميز المقصورة بتصميم مستوحى من الفضاء الخارجي مثل خريطة طبوغرافية Sea of Tranquility وشاشة التحكم في إطلاق Watts To Freedom مع عرض سطح القمر.

GMC Hummer

تميل GMC الآن بشكل أكبر إلى التصميم المستوحى من النجوم مع إصدار أوميجا الجديد لكل من هامر إي في نسخة بيك أب ونسخة سيارات الدفع الرباعي، ترتدي هذه الزخرفة الخاصة لمسة نهائية غير لامعة من Neptune Blue مستوحاة من الكوكب الثامن، تأتي أيضًا بلمسات حصرية مثل الشارات الخارجية السوداء، وعجلات سوداء لامعة مقاس 18 بوصة، وإدراج أرضي فاخر للسجاد، على عكس الحصائر المطاطية القياسية، ويتميز غطاء العجلة الاحتياطية أيضًا بنسيج مخصص من المفترض أن يشبه Blue Planet.

GMC Hummer

يتوفر إصدار أوميجا فقط في الطراز 3X ويضيف حزمة Extreme Off-Road بشكل قياسي، وهذا يعني أنك تحصل على مناظر كاميرا UltraVision السفلية، ولوحات انزلاق إضافية، وخطوات مساعدة مدمجة، وإطارات Mud Terrain مقاس 35 بوصة ملفوفة حول تلك العجلات الخاصة مقاس 18 بوصة.

GMC Hummer

لكن هذه الحزمة مخصصة للمظهر فقط حيث تظل القوة والمدى دون تغيير، وتستخدم سيارات الدفع الرباعي حزمة بطارية قياسية مكونة من 20 وحدة توفر قوة 830 حصانًا و 298 ميلًا من المدى (مع حزمة Extreme Off-Road) ، بينما تتوفر الشاحنة الصغيرة مع حزمة بطارية اختيارية مكونة من 24 وحدة تنتج 1000 حصان وما يصل إلى 329 ميلا.

يبلغ سعر السيارة GMC Hummer EV Omega Edition نحو 139,995 دولارًا أمريكيًا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV أو 149,995 دولارًا أمريكيًا للبيك أب، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أوائل عام 2024.