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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات أوتوماتيك بأسعار مغرية.. صور

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك بأسعار مغريه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ومن ضمن الطرازات الأوتوماتيك المعروضة للبيع سكودا أوكتافيا، وشيفروليه أفيو، وبي إم دبليو 316، ومرسيدس Sel300 ، وفولكس فاجن بوينتر .

بـ170 ألف جنيه فقط.. اشتر سكودا اوكتافيا

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1- سكودا اوكتافيا موديل 2000 :

تباع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2000 باللون البيج، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا اوكتافيا موديل 2000


سعر سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2000 في سوق المستعمل المصري يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الخارجية .

2- شيفروليه أفيو موديل 2013 :

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ويوجد بها رخصة سارية لمدة سنتين .

 شيفروليه أفيو موديل 2013


يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 اخل سوق المستعمل المصري 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- بي إم دبليو 316 موديل 1993 :

تنقل قوة سيارة  بي إم دبليو 316 موديل 1993 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 .

بي إم دبليو 316 موديل 1993 

تباع سيارة  بي إم دبليو 316 موديل 1993 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4- مرسيدس Sel300 موديل 1982 :

تنتمي سيارة  مرسيدس Sel300 موديل 1982 الي فئة السيارات السيدان،  وتمتلك محرك سعه 3000 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ومعها رخصة سارية .

 مرسيدس Sel300 موديل 1982

تتواجد سيارة  مرسيدس Sel300 موديل 1982 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قدرة السيارة الميكانيكية .

5- فولكس فاجن بونيتر موديل 2006 :

فولكس فاجن بونيتر موديل 2006  تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت فولكس فاجن بوينتر من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن بونيتر موديل 2006 

تأتي سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

سكودا اوكتافيا اوكتافيا موديل 2000 شيفروليه أفيو أفيو موديل 2013 بي ام دبليو 316 316 موديل 1993 مرسيدس Sel300 Sel300 موديل 1982 أسعار السيارات الجديدة موديل 2023

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