شاهد.. جيب Avenger الـ SUV الجديدة

كشفت شركة جيب عن سياراتها الجديد جيب أفينجر "Avenger" الهجين ، وتنتمي أفينجر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لإنتاجها لطرازات من جيب أفينجر تعمل بالكهرباء والبنزين .

مقصورة جيب أفينجر الهجين الجديدة

- مواصفات جيب أفينجر "Avenger" الهجين :

جيب أفينجر الهجين الجديدة

تحتوي سيارة جيب أفينجر علي محرك احتراق داخلي مكون من 3 أسطوانات سعة 1200 سي سي ، وينتج قوة 100 حصان، بالاضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 29 حصان.

جيب أفينجر الهجين الجديدة

وزودت جيب أفينجر بـ ناقل حركة أوتوماتيك مكون من ست سرعات، وتحتاج جيب أفينجر الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

جيب أفينجر الهجين الجديدة

تأتي سيارة جيب أفينجر الهجين الجديدة بطول 4.08 متر، وبها بطارية ليثيوم أيون بقدرة 48 فولت، ويمكنها تغذية المحرك الكهربائي بالطاقة اللازمة لدفع السيارة وتحركها، وتظهر أفينجر بـ سقف زجاجي ومقاعد قابلة للضبط كهربائيا وبها أيضا وظيفة التدليك.