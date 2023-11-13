بـ 185 الف جنيه .. اركب جيب شيروكي 4X4

تعتبر السيارة جيب شيروكي موديل 1997، واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الامريكية JEEP، والتي تتخذ مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي الذي ينتمي للفئة الرياضية، مع قدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى قدراتها في التعامل مع الطرق الوعرة.

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جيب شيروكي موديل 1997

وظهرت السيارة جيب شيروكي موديل 1997 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة خارجية جيدة، حيث تمتعت بطلاء محدث عدا السقف، بالاضافة إلى فبريكا بالكامل من الداخل.

جيب شيروكي موديل 1997

وتأتي السيارة جيب شيروكي موديل 1997 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4100 سي سي، مع "عفشة" محدثة بالكامل، وزجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء يحتاج إلى شحن.

جيب شيروكي موديل 1997

وتضم السيارة جيب شيروكي موديل 1997 مقاعد من الجلد باللون الاسود، ونظام موسيقي ترفيهي مع مكبرات صوتية، وجنوط رياضية خماسية الاضلاع، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والمقدمة الشهيرة صاحبة المصابيح الأمامية الحادة مع فتحات هوائية.

جيب شيروكي موديل 1997

سعر السيارة جيب شيروكي موديل 1997

تقدم السيارة جيب شيروكي موديل 1997 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بقيمة قدرها 185 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع عمليات الفحص الفني للسيارة، قبل اتمام عملية الشراء.