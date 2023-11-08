سيارات مستعملة مميزة بـ 300 ألف جنيه

سوق المستعمل المصري للسيارات ينتشر به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يحتاج اليها المواطنين المصريين من اجل قضاء احتياجاتهم والذهاب لأعمالهم ومن ضمن هذه الطرازات سيارة جيب شيروكي، وجيلي امجراند 7، وبي واي دي L3، وشيري تيجو 3، وأوبل فيكترا ، وتواجده هذه السيارات في سوق المستعمل بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة تباع بأسعار أقل من 300 ألف جنيه :

1- جيب شيروكي موديل 1997 :

تحصل سيارة جيب شيروكي موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 3000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعتمد علي نظام الدفع الكلي للعجلات ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

جيب شيروكي موديل 1997

تباع سيارة جيب شيروكي موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- جيلي امجراند 7 موديل 2013 :

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري باللون الأسود، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتنقل القوة الي العجلات عرب ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات .

جيلي امجراند 7 موديل 2013

يصل سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 داخل سوق المستعمل المصري الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- بي واي دي L3 موديل 2007 :

تمكنت سيارة بي واي دي L3 موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية أو خارجية .

بي واي دي L3 موديل 2007

تتوافر سيارة بي واي دي L3 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 265 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4- شيري تيجو 3 موديل 2009 :

تنقل قوة سيارة شيري تيجو 3 موديل 2009 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 2000 سي سي، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بها دهانات .

شيري تيجو 3 موديل 2009

يبلغ سعر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- أوبل فيكترا موديل 2008 :

تنتمي سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

أوبل فيكترا موديل 2008

تتواجد سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .