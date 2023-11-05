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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل كورسا 2024 الهاتشباك كسرت المليون | تعرف على السعر الجديد

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة، وبالتالي ذلك أثر علي عدم توافر الطرازات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين بمختلف فئاتها سواء السيدان أو الهاتشباك أو الـ SUV :

 اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  اوبل كورسا موديل 2024 الجديد :

 اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد

- مواصفات الأمان بـ  اوبل كورسا :

تحتوي سيارة  اوبل كورسا موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة .

- محرك اوبل كورسا موديل 2024 :

مقصورة  اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد

تحتاج سيارة اوبل كورسا موديل 2024 الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع لتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة ، ويصل سعة محركها الي 44 لتر ، وتنتج عزم دوران 230 نيوتن/متر.

- أسعار اوبل كورسا موديل 2024 الجديدة :

 اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد

تباع الفئة الأولى من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل إلى مليون و 49 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها الجديد مليون و 99 ألف جنيه .

أوبل كورسا موديل 2024 كورسا موديل 2024 كورسا اوبل مواصفات الأمان بـ اوبل كورسا محرك اوبل كورسا موديل 2024 أسعار اوبل كورسا موديل 2024

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