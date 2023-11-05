أرخصها كَسَر المليون جنيه.. أسعار أوبل الجديدة 2024 في مصر

أعلن وكيل سيارات أوبل في مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لقائمة طرازاته، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

وأوضح وكيل أوبل في مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات الـSUV و الهاتشباك، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات أوبل في مصر .

1- اوبل كورسا

اوبل كورسا

تستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2024 القصوى إلي 207 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمينه قدرها 8.7 ثانية .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة أوبل كورسا موديل 2024 ، بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وقاعدة العجلات 2538 مم، وحجم الشنطة الخلفية 309 لترات، ويصل سعة خزان الوقود إلي 44 لترًا.

وزودت مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل 2024 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وجنوط، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وكشافات ضباب، ومثبت سرعة، وإنذار، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في الطاره، و فتحة سقف بانوراما، وفرش جلد، ومكيف، ومرايات كهرباء، وريموت كنترول، وباور، ونظام قفل الأبواب تعمل باللمس .

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2024 ، عدد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وESP، وحساسات، وحساسات أماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للركن، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

اما عن سعر السيارة الرسمى الجديد :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 899,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2023 بسعر 949,990 جنيه

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 1,049,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2024 بسعر 1,099,990 جنيه

2- اوبل كروس لاند

اوبل كروس لاند

تعتمد السيارة أوفر أوبل كروس لاند موديل 2024 على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تبلغ 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن / متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 سرعات.

تستغرق السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر في ساعة.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 ، و الطول الكلي 4.217 متر، و العرض الكلي 1.765 متر، و الارتفاع الكلي 1.605 متر، و قاعدة العجلات 2.604 متر، و سعة صندوق السيارة 410 لترات، و سعة خزان الوقود 45 لترا.

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بتجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

اما عن سعر السيارة الرسمى الجديد :

- أوتوماتيك ELEGANCE 2023 بسعر 949,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,019,990 جنيه

- أوتوماتيك ELEGANCE 2024 بسعر 1,079,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,199,990 جنيه

3- اوبل موكا

اوبل موكا

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2024 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2024 بنظام الاتزان الالكتروني، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج الوسائد الهوائية الذي يصل إلى 8 AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والتحذير من مغادرة المسار، مع متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.

كما دعمت السيارة اوبل موكا موديل 2024 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، وحساسات ركن مع كاميرا لسهولة المتابعة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LEDومصابيح حادة المظهر، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية.

اما عن سعر السيارة الرسمى الجديد :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 1,149,990 جنيه

- أوتوماتيك / GS LINE 2023 بسعر 1,249,990 جنيه

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 1,319,990 جنيه

- أوتوماتيك / GS LINE 2024 بسعر 1,419,990 جنيه

4- اوبل جراند لاند

اوبل جراند لاند

تصل السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 إلى سرعة قصوى قدرها 200 كيلومتر، حيث تتمتع بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

وتستطيع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بهذه الامكانيات الفنية، التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

وتأتى السيارة جراند لاند موديل 2024 ، بعدد من التجهيزات من بينها ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال ، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية .

وتضم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية .

اما عن سعر السيارة الرسمى الجديد :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 1,449,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,599,990 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE 2024 بسعر 1,599,990 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE + 2024 بسعر 1,699,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,799,990 جنيه