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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

الحق اشترى جيب جراند كومباس بخصم 70%

السيارة جيب كومباس
السيارة جيب كومباس موديل 2022

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

السيارة جيب كومباس موديل 2022

وأكدت سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

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وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

السيارة جيب كومباس موديل 2022

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .

 

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

السيارة جيب كومباس موديل 2022

وتأتى السيارة جيب كومباس موديل 2022 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها، بعد ان ارتفع سعرها فى السوق المحلى المصرى بشكل كبير .

 

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة  جيب كومباس موديل 2022 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 8,289 دولار، أما الفئة المتوسطة 8,537 دولار ، وتأتى الفئة الاساسية بسعر 8,786  دولار.

 

تأتي السيارة جيب كومباس موديل 2022 ، بمحرك يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1.3 لتر ، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 237 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

السيارة جيب كومباس موديل 2022

وتعتمد السيارة جيب كومباس موديل 2022 ، على باقة من أنظمة السلامة مثل محذر التصادم، ومغادرة حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد السرعة الذكي ونظام التعرف على تعب السائق، ووظيفة الكبح الاضطراري مع تعرف على المارة وقائدي الدراجات.

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