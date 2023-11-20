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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جي أيه سي إمباو السيدان بمصر

جي ايه سي إمباو موديل
جي ايه سي إمباو موديل 2024

كشف وكيل سيارات GAC في مصر عن طرازه الجديد الذى أطلق عليه  جي أيه سي امباو موديل 2024 ، وتنتمي امباو  الي فئة السيارات السيدان ، وسيتم طرحها في مصر بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات منها سيارة سيدان وسيارتين كروس أوفر .

جي ايه سي إمباو موديل 2024

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تظهر سيارة جي أيه سي إمباو بتصميم مثير وعضلي، وتقدم سيارة جي أيه سي إمباو بضمان 5 سنوات أو 150 ألف/كم.

- أبعاد جي أيه سي إمباو :

تأتي سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1432 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2730 مم .

- محرك جي أيه سي إمباو :

جي ايه سي إمباو موديل 2024

تستمد سيارة جي أيه سي إمباو السيدان موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وينتج قوة 168 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، ومدعم بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها 47 لتر.

- مواصفات جي أيه سي إمباو موديل 2024 :

تحتوي سيارة  جي أيه سي إمباو موديل 2024 علي العديد من المميزات المتطورة منها، مصابيح أمامية LED، وبها خاصية تعديل الارتفاع والتتبع للمنزل، وبها نظام التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، والتحكم في مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، ونظام التحكم في صعود المنحدرات HHC، فرامل يد إلكترونيه ، وخاصية التثبيت الألى
، وبرنامج التحكم في الثبات ESP، ونظام مراقبه ضغط الإطارات TPMS، ونظام مساعده القيادة، وحساسات للركن .

- أسعار جي ايه سي إمباو موديل 2024 :

جي ايه سي إمباو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر  960 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024  يصل سعرها الي مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024  سعرها مليون و140 ألف جنيه.

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