مواصفات وسعر كيا اكسيد 2024 الهاتشباك

جميع فئات السيارات تتوافر الآن داخل سوق السيارات المصري ، وتوافر تلك الطرازات الجديدة موديل 2024 بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بشكل غير مبوق ، وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ، كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار اكسيد موديل 2024 الهاتشباك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا اكسيد موديل 2024 ، وتنتمي اكسيد لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم :

أسعار اكسيد موديل 2024 الهاتشباك

- مواصفات كيا اكسيد الهاتشباك :

زودت سيارة كيا اكسيد موديل 2024 بالعديد من المميزات منها ، 6 وسائد هوائية، وبها نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، ونظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، بالإضافة الي برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor .

- محرك كيا اكسيد موديل 2024 :

أسعار اكسيد موديل 2024 الهاتشباك

قوة سيارة كيا اكسيد موديل 2024 الهاتشباك تصل الي 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر .

- أسعار اكسيد موديل 2024 الهاتشباك :

أسعار اكسيد موديل 2024 الهاتشباك

تباع سيارة كيا اكسيد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه، والفئة الثانية تصل الي مليون و 379 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 449 ألف جنيه .