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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

مواصفات كيا كرنفال
مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها المحدث من كيا كرنفال موديل 2025 ، وتظهر كرنفال بخطوط خارجية محدثة تم استلهامها من النماذج الحديثة للسيارات الكهربائية.

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

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- مواصفات كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

تظهر سيارة كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة بـ شاشة عدادات رقمية بدون غطاء تندمج بسلاسة مع شاشة نظام المعلومات والترفيه، ومجموعة أدوات للتحكم في درجة الحرارة ، وشريط رقمي واسع ونحيف، ومنافذ للأجهزة، ومقبض دوار .

مقصورة مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

بالإضافة الي أن سيارة  كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة تحتوي أيضا علي نظام عرض رأسي محدث، وإضاءة محيطة، ونظام التعرف على الأصوات في مناطق متعددة، وضوء UV-C، وتقنية Highway Driving Assist 2 متقدمة، ونظام مساعدة لتغيير المسار، ومفتاح كيا الرقمي 2.

- مواصفات الأمان بـ  كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :

تحتوي سيارة  كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة علي العديد من مميزات السلامة والأمان المتطورة منها، توافر وظيفة التدليك بالكراسي، وحامل أكواب أمامي ، ونظام ترفيه مكون شاشتين مقاس 14.6 بوصه، وممتصات للصدمات .

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

- محرك  كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :

تحصل سيارة  كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو ، ينتج قوة 245 حصان .

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