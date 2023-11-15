مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها المحدث من كيا كرنفال موديل 2025 ، وتظهر كرنفال بخطوط خارجية محدثة تم استلهامها من النماذج الحديثة للسيارات الكهربائية.
- مواصفات كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :
تظهر سيارة كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة بـ شاشة عدادات رقمية بدون غطاء تندمج بسلاسة مع شاشة نظام المعلومات والترفيه، ومجموعة أدوات للتحكم في درجة الحرارة ، وشريط رقمي واسع ونحيف، ومنافذ للأجهزة، ومقبض دوار .
بالإضافة الي أن سيارة كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة تحتوي أيضا علي نظام عرض رأسي محدث، وإضاءة محيطة، ونظام التعرف على الأصوات في مناطق متعددة، وضوء UV-C، وتقنية Highway Driving Assist 2 متقدمة، ونظام مساعدة لتغيير المسار، ومفتاح كيا الرقمي 2.
- مواصفات الأمان بـ كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :
تحتوي سيارة كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة علي العديد من مميزات السلامة والأمان المتطورة منها، توافر وظيفة التدليك بالكراسي، وحامل أكواب أمامي ، ونظام ترفيه مكون شاشتين مقاس 14.6 بوصه، وممتصات للصدمات .
- محرك كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة :
تحصل سيارة كيا كرنفال موديل 2025 المحدثة علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو ، ينتج قوة 245 حصان .