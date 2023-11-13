سعر كيا سبورتاج سبيشيال ايديشن الجديدة بمصر

أطلقت شركة السيارات الكورية فئة جديدة من سيارات كيا سبورتاج أطلق عليها اسم كيا سبورتاج Special Edition وهي أحد الفئات التي تقدم بلمسات حصرية بمناسبة مرور 30 عام على تقديم كيا سبورتاج لأول مرة، وتنتمي كيا سبورتاج سبيشيال ايديشن فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

كيا سبورتاج Special Edition داخل سوق السيارات المصري

- محرك كيا سبورتاج Special Edition :

تحصل سيارة كيا سبورتاج Special Edition علي قوتها من محرك 4 سلندر ، سعه 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران يصل الي 265 نيوتن/ متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- مواصفات كيا سبورتاج Special Edition :

كيا سبورتاج Special Edition داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة كيا سبورتاج Special Edition علي العديد من المميزات الحديثة منها، 8 وسائد هوائية، وزجاج عازل للصوت أمامي وخلفي، ولمسات عديدة باللون الأسود، بالإضافة الي أن الشبكة الأمامية أصبحت كلها باللون الأسود، وفرش جلدي للمقاعد، وتم تثبيت شعارات النسخة الثلاثين لسيارة كيا سبورتاج في أكثر من مكان بالمقصورة.

- سعر كيا سبورتاج Special Edition :

تتوافر سيارة كيا سبورتاج Special Edition داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 969 ألف جنيه .