سعر كيا سيراتو كوبيه في سوق المستعمل

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع ، ويبحث المواطنين المقبلين علي الشراء عن سيارات مستعملة مميزة وبحالة جيدة، وذلك لتساعدهم هذه السيارات للذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن هذه السيارات كيا سيراتو موديل 2010 ، وتنتمي سيراتو إلي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

- محرك كيا سيراتو الكوبيه :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

وتستمد سيارة كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك.

وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية ، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وصدادت أمامية وخلفية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة كيا بمنتصف الشبكة الأمامية، و4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية .

- سعر كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

