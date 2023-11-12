عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سيراتو كوبيه في سوق المستعمل

كيا سيراتو الكوبيه
كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع ، ويبحث المواطنين المقبلين علي الشراء عن سيارات مستعملة مميزة وبحالة جيدة، وذلك لتساعدهم هذه السيارات للذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن هذه السيارات  كيا سيراتو موديل 2010 ، وتنتمي سيراتو إلي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

كيا ريو 2013 "هاي لاين" أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

أسعار كيا سورينتو الجديدة بالسوق المصري .. صور

- محرك كيا سيراتو الكوبيه :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

وتستمد سيارة  كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك.

وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية ، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وصدادت أمامية وخلفية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة كيا بمنتصف الشبكة الأمامية، و4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية .

- سعر كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 :

كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة  كيا سيراتو الكوبيه موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

محرك كيا سيراتو كيا سيراتو سيراتو الكوبيه مواصفات كيا سيراتو كيا سيراتو موديل 2010 سعر كيا سيراتو الكوبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| أسعار توسان و مرسيدس و كورولا بمحافظة بني سويف

أسعار سيتروين 2024 الجديدة بالسوق المصري.. تعرف عليها

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان | تفاصيل

سعر ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بالسعودية

كيف تعمل الفرامل الهوائية بالشاحنات الكبيرة| تفاصيل

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

بي إم دبليو 118 أرخص هاتشباك 2024 | اعرف سعرها

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

ترشيحاتنا

قافلة المتحدة للخدمات الإعلامية تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

معاون الوزراء الأسبق: يحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية للرئاسة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

صحيفة: ملك بريطانيا سيروج لـ"خارطة طريق" اتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة

معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق يكشف أهم ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ