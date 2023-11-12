أكسيد وسبورتاج .. أسعار كيا 2024 الجديدة.. صور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات الصانع الكوري للسيارات ، حيث يبحث المواطنين المصريين دائما عن سيارات تحتوي علي عدد كبير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة وتلك المواصفات تتواجد في طرازات الصانع الكوري .

ومازالت زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مستمرة ولم تتوقف نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من التعثرات والتي كان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .



- يعرض موقع صدى البلد أسعار سيارات كيا موديل 2023 و 2024 الجديدة :

1- كيا جراند سيراتو موديل 2023 :

تستمد سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

كيا جراند سيراتو موديل 2023

- أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2023 السيدان :

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 219 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 279 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 339 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد موديل 2024 الهاتشباك :

عزم دوران كيا اكسيد موديل 2024 يصل الي 253 نيوتن/متر، وسعه خزان وقودها يصل الي 50 لتر ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان، وتصل كيا اكسيد لـ سرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

كيا اكسيد موديل 2024

- أسعار كيا اكسيد موديل 2024 الهاتشباك :

الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 309 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 379 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 449 ألف جنيه .



3- كيا سبورتاج موديل 2024 الـ SUV :

تنقل قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 180 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر .

كيا سبورتاج موديل 2024

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 639 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 789 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 969 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 999 ألف جنيه .

4- كيا سورينتو العائلية موديل 2023 :

سرعة سيارة كيا سورينتو موديل 2023 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 232 نيوتن/متر، وبها قوة 178 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2500 سي سي .

كيا سورينتو موديل 2023 الجديدة

- أسعار كيا سورينتو موديل 2023 الجديدة :

تباع سيارة كيا سورينتو موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 899 ألف جنيه .