وصلت سيارة كيا EV9 لعام 2024 إلى الشواطئ الأسترالية، حيث سيتم تقديمها بثلاثة أشكال وهي بشكل مريح أغلى سيارة باعتها شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية محليًا على الإطلاق.

كيا تكشف عن مواصفات EV9 موديل 2024 الكهربائية

يوجد في قاعدة المجموعة سيارة EV9 Air بقيمة 97000 دولار أسترالي (61699 دولارًا أمريكيًا) والتي يتم تقديمها فقط في تكوين محرك واحد للدفع الخلفي.

يحتوي هذا الإصدار على بطارية بقوة 76.1 كيلووات في الساعة تقود محركًا كهربائيًا بقوة 160 كيلووات (215 حصانًا) و350 نيوتن متر (258 رطلًا قدمًا) من عزم الدوران، وهو ما يكفي لتسريع السيارة إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 8.2 ثانية متواصلة مما يوفر لها نطاقًا يبلغ 443 كم (275 ميلاً) في دورة WLTP.

كيا تكشف عن مواصفات EV9 موديل 2024 الكهربائية

في حين أن EV9 Air هو أرخص طراز معروض، إلا أنه مجهز جيدًا. تشمل الميزات الرئيسية زوجًا من الشاشات المنحنية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض واجهة المستخدم الرسومية مقاس 5.0 بوصة لنظام المعلومات والترفيه وأدوات التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وعجلات مقاس 19 بوصة، ومجموعة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة. وتشمل هذه المساعدة على الطريق السريع 2، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار 2، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع التوقف والانطلاق، وشاشة الرؤية الخلفية.

يمكن لأولئك الذين يبحثون عن أداء إضافي اختيار سيارة كيا EV9 Earth. يحتوي هذا الطراز على بطارية أكبر تبلغ 99.8 كيلووات في الساعة ومحركين كهربائيين بقوة 283 كيلووات (380 حصانًا) و700 نيوتن متر (516 رطلًا قدمًا). تعمل حزمة البطارية الأكبر حجمًا على تعزيز نطاق EV9 Earth إلى 512 كيلومترًا (318 ميلًا) بشحنة واحدة ولكنها تزيد السعر المبدئي لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية إلى 106.500 دولار أسترالي (67.741 دولارًا أمريكيًا).

تم تجهيز طرازات Earth أيضًا بشاشة عرض محيطية، وشاشة عرض النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام أثناء ركن السيارة - للخلف، وشعار عجلة القيادة مضاء.

كيا تكشف عن مواصفات EV9 موديل 2024 الكهربائية

تأتي فئة EV9 GT-Line على رأس القائمة، ويتميز هذا الطراز بنفس مجموعة نقل الحركة AWD Dual Motor مثل Earth ولكنه يجلس على عجلات مقاس 21 بوصة، ويمكن أن يصل إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 5.3 ثانية مقابل 6.0 ثانية، ويبلغ مداه 505 كم (314 ميلاً).

يبدأ بسعر 121.000 دولار أسترالي (76.965 دولارًا أمريكيًا) ويتضمن أيضًا مقاعد استرخاء متميزة في الأمام وشاشة عرض AR Head-Up ومرايا جانبية رقمية، ويشتمل الطراز EV9 GT-Line أيضًا على نظام صوت محيطي Meridian مكون من 14 مكبر صوت.

تحتوي جميع الإصدارات الثلاثة على إعدادات تعليق مخصصة تم ضبطها على الطرق المحلية ويستغرق الشحن من 10-80٪ 20 دقيقة فقط في الهواء بينما يستغرق Earth وGT-Line 25 دقيقة نظرًا لحزم البطاريات الأكبر حجمًا.