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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سورينتو الهايبرد 2024 تباع بهذا السعر بالسعودية

أسعار كيا سورينتو
أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازاها الجديد  كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 ، وتنتمي سيارة سورينتو الهايبرد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سورينتو الهايبرد بالعديد من الألوان الجديدة بالداخل والخارج .

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

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- مواصفات سورينتو الهايبرد الـ SUV :

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

زودت سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها،  شاشة وسطية مقاس 10.25 بوصه، و ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو لاسلكياً، وبها باب صندوق خلفي كهربائي ، وبها ميزة الدخول وبدء التشغيل بدون مفتاح ، وبها كسوة من الجلد الصناعي، وكراسي كابتن منفصلة في الصف الثاني ، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه،  ونظام صوتي Bose مكون من 12 سماعة .

- محرك كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 :

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

تحصل سيارة  كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 الـ SUV الرياضية علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي تيربو، متصل بجانبة محرك كهربائي وبطارية ، وبالتالي ينتج من المحركين قوة تصل الي 227 حصان، و عزم أقصي للدوران 350 نيوتن/متر ، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية :

مقصورة أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024  تباع بسعر 142.556 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 تباع بسعر 151.181 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 يصل سعرها الي  164.306 ألف ريال سعودي .

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