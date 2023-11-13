كيا سورينتو الهايبرد 2024 تباع بهذا السعر بالسعودية

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازاها الجديد كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 ، وتنتمي سيارة سورينتو الهايبرد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سورينتو الهايبرد بالعديد من الألوان الجديدة بالداخل والخارج .

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

- مواصفات سورينتو الهايبرد الـ SUV :

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

زودت سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، شاشة وسطية مقاس 10.25 بوصه، و ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو لاسلكياً، وبها باب صندوق خلفي كهربائي ، وبها ميزة الدخول وبدء التشغيل بدون مفتاح ، وبها كسوة من الجلد الصناعي، وكراسي كابتن منفصلة في الصف الثاني ، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، ونظام صوتي Bose مكون من 12 سماعة .

- محرك كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 :

أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

تحصل سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 الـ SUV الرياضية علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي تيربو، متصل بجانبة محرك كهربائي وبطارية ، وبالتالي ينتج من المحركين قوة تصل الي 227 حصان، و عزم أقصي للدوران 350 نيوتن/متر ، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية :

مقصورة أسعار كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 تباع بسعر 142.556 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 تباع بسعر 151.181 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سورينتو الهايبرد موديل 2024 يصل سعرها الي 164.306 ألف ريال سعودي .