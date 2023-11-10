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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. سعر السيارة العائلية الأرخص في مصر..الثمن الجديد لـ كيا سبورتاج 2024.. رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بأفضل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر السيارة العائلية الأرخص في مصر .. فما هي ؟

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة عائلية تضم 7 مقاعد وبسعر مناسب، وتتنوع الاصدرات المقدمة داخل السوق المصري من هذه الفئة، ولكن تتصدر قائمة الارخص سعرًا هي النسخة "دفسك 330S"، والتي يتم طرحها محليًا عبر باقة من الفئات وبأسعار رسمية تبدأ من 590 الف جنيه.

 

100 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ كيا جراند سيراتو 2023

شهدت السيارة كيا جراند سيراتو 2023، زيادة جديد عن جميع فئاتها المطروحة في السوق المصري، حيث ارتفعت الاسعار بقيمة قدرها 100 الف جنيه، مع طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر يبدأ من مليون و219.900 الف جنيه.

 

أحدث دراجة نارية من دوكاتي "Hypermotard 698 Mono" .. سعر ومواصفات

كشفت شركة دوكاتي الإيطالية، عن أحدث إصدارتها وهي الدراجة النارية التي لقبت بـ Hypermotard 698 Mono، حيث تقدم هذه النسخة بمحرك جديد اطلق عليه Superquadro Mono صاحب الاسطوانة الواحدة والقدرات عالية الاداء.

 

سعر بيجو 5008 موديل 2024 الجديد في مصر.. صور

شهدت السيارة بيجو 5008 موديل 2024 زيادة جديدة شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية ذات الطابع العائلي، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة اجمالية قدرها 150 الف جنيه، وبذلك اصبحت تبدأ من مليون و819.990 الف جنيه.

زيادة 60 الف جنيه.. أرخص سيارة بيجو في مصر

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024 من جديد، حيث شهدت جميع الفئات زيادة اجمالية قدرها 60 الف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادات المستمرة، تظل النسخة 301 هي أرخص اصدرات الاسد الفرنسي في السوق المصري.

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج 2024 في مصر

شهدت قائمة سيارات كيا المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية شملت جميع الطرازات، ومنها النسخة الشهيرة "سبورتاج" موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، حيث ارتفعت جميع أسعارها محليًا بقيمة اجمالية قدرها 150 ألف جنيه.

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2016، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتأتي السيارة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى بعض عمليات الطلاء البسيطة.

مرسيدس C200 موديل 2019 كسر زيرو للبيع بهذا السعر

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، باقة من الطرازات المتميزة داخل السوق العالمي والعربي، ومنها النسخة C200 موديل 2019، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت تحت مسمى "كسر الزيرو" بعد ان خاضت مسافة إجمالية قدرها 50 الف كيلومتر.

5 سيارات هاتشباك في مصر أقل من 160 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على عدد من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات، ولكن يبقى عامل السعر هو نقطة فاصلة بين اركان المعادلة الشرائية.

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