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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات هاتشباك في مصر أقل من 160 ألف جنيه

سيارات هاتشباك مستعملة
سيارات هاتشباك مستعملة

يحتوي السوق المصري على عدد من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات، ولكن يبقى عامل السعر هو نقطة فاصلة بين اركان المعادلة الشرائية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك "مستعملة" في السوق المصري، وبسعر اقل من 160 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك مستعملة 

1 - دايو ماتيز موديل 1999

 

تعتمد السيارة دايو ماتيز موديل 1999 في قدراتها الفنية على محرك 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 52 حصانا عند 5900 دورة في الدقيقة، و 69 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4600 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "دفع أمامي".

 

تقدم السيارة دايو ماتيز موديل 1999عبر الانترنت بأسعار تبدأ من 78 الف جنيه.

سيارات هاتشباك مستعملة 

2 - هيونداي اتوس موديل 1998

 

تأتي السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 بمصابيح أمامية اقرب للبيضاوية، مع فتحات للتهوية اسقفل غطاء المحرك، ومصابيح خلفية طولية الشكل، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، مع مساحة تخزين تتعلق بالحقيبة الخلفية، وتعتمد على عجلات تبدأ من 13 بوصة وحتى 14 بوصة.

 

تستمد السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات أو أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب في بعض الحالات، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي.

 

تقدم السيارة هيونداي اتوس 1998 عبر الانترنت بأسعار تبدأ من 90 الف جنيه.

سيارات هاتشباك مستعملة 

3 - دايو جوليت موديل 1999 

 

تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات،  سعة 1500 سي سي، يولد قوة 85 حصانا، و هناك نسخة اخرى 2 كامة تنتج قوة 105 حصان، و تستمد السيارة سرعتها عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي، وتعد هذه النسخة من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر.

 

تقدم السيارة دايو جوليت موديل 1999 عبر الانترنت بأسعار تبدأ من 160 الف جنيه.

سيارات هاتشباك مستعملة 

4 - سوزوكي التو موديل 2008 

 

تحتوي السيارة سوزوكي التو على بعض التجهيزات منها زجاج كهربائي، ومكيف للهواء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، وترتكز السيارة على اطارات تتراوح بين 13 و14 بوصة، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية، ونظام صوتي، ومكيف هواء.

 

تقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2008 عبر الانترنت بأسعار تبدأ من 130 الف جنيه.

سيارات هاتشباك مستعملة 

5 - رينو كليو موديل 2002 

 

تضم السيارة رينو كليو موديل 2002 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي، مع عدة تجهيزات ومنها، مكيف هواء، قفل مركزي، زجاك كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، رينوت كنترول للتحكم في غلق وفتح السيارة.

 

تقدم رينو كليو موديل 2002 عبر الانترنت بسعر يبدأ من 110 الف جنيه.

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