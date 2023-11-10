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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث دراجة نارية من دوكاتي "Hypermotard 698 Mono" .. سعر ومواصفات

دوكاتي Hypermotard
دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

كشفت شركة دوكاتي الإيطالية، عن أحدث إصدارتها وهي الدراجة النارية التي لقبت بـ Hypermotard 698 Mono، حيث تقدم هذه النسخة بمحرك جديد اطلق عليه Superquadro Mono صاحب الاسطوانة الواحدة والقدرات عالية الاداء.

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تأتي الدراجة دوجاتي Hypermotard 698 Mono 2024 الجديدة بوزن يقل بحوالي 159 كجم مقابل 200 كجم مقارنة بالدراجة دوكاتي Hypermotard 950، والتي اعتمدت على محرك ثنائي الأسطوانات L-twin بقوة 114 حصانا.

 دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

وتأتي الدراجة Hypermotard 698 Mono 2024 بمحرك من اسطوانة واحدة يستطيع ضخ قوة قدرها 77.5 حصانا، بالاضافة إلى تقديمها عبر باقة من التجهيزات ومنها، شاشة 3.8 إنش، ومقابض قابلة للتعديل، إلى جانب جنوط مصنوعة من الالومنيوم يبلغ قياسها 17 إنش.

 دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

ودعمت جنوط دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024 باطارات Pirelli Rosso Diablo IV، مع طلاء للجنوط مكون من لونين وبتصميم هندسي بشكل الـ 5 اذرع، وقاعدة عجلات بطول 56.8 إنش، ومكابح مكابح بريمبو M4.32.

 دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

ويمكن للمكابح الامساك بالقرص الامامي صاحب الجانب الواحد بقياس 330 مم، وقياس 245 مم للقرص الخلفي، مع وضع المكابح المانع للانغلاق ABS، وتقنية Slide-by-Brake التي تستغنى عن تقنية ABS للعجلة الخلفية، بالاضافة إلى وجود التحكم في الإطلاق والقفز، و4 اوضاع للقيادة.

 دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

سعر دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024

 

تشير التوقعات أن السعر الخاص بالدراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mono 2024، سوف يبدأ من 12 ألف و995 دولار أمريكي، وحتى 14 ألف و495 دولار للفئة عالية التجهيزات.

دوكاتي دوكاتي الإيطالية Hypermotard Hypermotard 698 Mono الدراجة دوجاتي Hypermotard 698 Mono 2024

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