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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات كيا بيكانتو في السعودية.. صور

صدى البلد

تعتبر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 أحد أرخص إصدارات العلامة التجارية الكورية كيا في السعودية، حيث تتميز بتصميم هاتشباك صغير وحجم مناسب ومواصفات اقتصادية.

كيا بيكانتو موديل 2023

مواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

تحصلت السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي، و4  سلندر "رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، واستهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر

 

كما تتوفر كيا بيكانتو موديل 2023 بمنظومة جر امامي، وسرعة قصوى تبلغ 161 كيلومتر في الساعة، وتسارع 13.7 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي، وسعة خزان وقود تبلغ 35 لتر.

كيا بيكانتو موديل 2023

ابعاد السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

الطول الكلي 3.595 متر

العرض الكلي 1.595 متر

الارتفاع الكلي 1.495 متر

قياس قاعدة العجلات 2.400 متر

حجم سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 255 لتر

 

مواصفات الأمن والسلامة للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023

تأتي السيارة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق  ABS، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، ووسائد هوائية، وطفاية حريق، وكاشف التصادم، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ومشد حزام الأمان الواقي.

كيا بيكانتو موديل 2023

أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية نحو 56,348 ريال

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