بيجو 406 أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وجاءت تلك الطرازات داخل سوق السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بفضل الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

بيجو 406 موديل 2003 السيدان

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بيجو 406 موديل 2003 ، وتنتمي 406 لفئة السيارات السيدان :



- مواصفات بيجو 406 موديل 2003 :

تحتوي سيارة بيجو 406 موديل 2003 علي العديد من المميزات الحديثة منها، 4 جنوط للكاوتش، وجرائد باللون الأسود تم تركيبها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارتين علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها زجاج كهربائي.

بيجو 406 موديل 2003 السيدان

بالإضافة الي أن سيارة بيجو 406 موديل 2003 تظهر الآن بشبكة أمامية يتوسطها شعار شرة بيجو، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار بيجو علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك بيجو 406 موديل السيدان :

تنقل قوة سيارة بيجو 406 موديل 2003 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- سعر بيجو 406 موديل 2003 الفرنسية :

بيجو 406 موديل 2003 السيدان

تباع سيارة بيجو 406 موديل 2003 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .