سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر| تفاصيل

كشف وكيل سيارات مرسيدس في مصر عن توافر 6 إصدارات من سيارة مرسيدس بنز الكهربائية وسيتم تقديم السيارات بفئات مختلفة وسيكون منها سيارات سيدان و SUV ، ومن ضمن هذه الطرازات مرسيدس EQE، ومرسيدس EQA، ومرسيدس EQS ، ومرسيدس EQB .

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

بالإضافة الي أن جميع إصدارات مرسيدس الجديدة ستقدم بـ ضمان 6 سنوات وبدون حد أقصى للمسافة المقطوعة، وهناك ضمان أيضا لسيارات مرسيدس EQA ، ومرسيدس EQB على البطارية لمدة 8 سنوات أو بحد اقصي 160 ألف/كم .

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

وتقدم سيارة مرسيدس EQE و مرسيدس EQS الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو بحد اقصي مسافة مقطوعة تصل الي 250 ألف /كم، بالإضافة الي أن شركة مرسيدس ستقوم ببناء محطتين لشحن السيارات الكهربائية، و تخطط لزيادة عدد المحطات.