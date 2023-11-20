عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر| تفاصيل

سيارات كهربائية مرسيدس
سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

كشف وكيل سيارات مرسيدس في مصر عن توافر 6 إصدارات من سيارة مرسيدس بنز الكهربائية وسيتم تقديم السيارات بفئات مختلفة وسيكون منها سيارات سيدان و SUV ، ومن ضمن هذه الطرازات مرسيدس  EQE، ومرسيدس  EQA، ومرسيدس  EQS ، ومرسيدس EQB  .

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات

فرصة.. اشتر مرسيدس E CLASS بخصم 70%

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

بالإضافة الي أن جميع إصدارات مرسيدس الجديدة ستقدم بـ ضمان 6 سنوات وبدون حد أقصى للمسافة المقطوعة، وهناك ضمان أيضا لسيارات مرسيدس  EQA ، ومرسيدس EQB  على البطارية لمدة 8 سنوات أو بحد اقصي  160 ألف/كم .

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر

وتقدم سيارة مرسيدس EQE  و مرسيدس EQS الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو بحد اقصي مسافة مقطوعة تصل الي  250 ألف /كم، بالإضافة الي أن شركة مرسيدس ستقوم ببناء محطتين لشحن السيارات الكهربائية، و تخطط لزيادة عدد المحطات.

سيارات سيدان مرسيدس بنز الكهربائية مرسيدس EQE مرسيدس EQA مرسيدس EQS مرسيدس EQB مرسيدس جميع إصدارات مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

موضوعات متعلقة

سيارات جديدة بالسعر الرسمي لا تتخطي 950 ألف جنيه

في متناول الجميع..سيارات مستعملة تحت 75 ألف جنيه

سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات

تخطت المليون | سعر أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

بهذه الخطوات .. حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة| تعرف عليها

ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل ؟

ترشيحاتنا

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل

الرئيس يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ