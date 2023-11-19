سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس S Class موديل 2024 ، وتنتمي S Class لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر S Class بتصميم أنيق ومميز .

مقصورة مرسيدس S Class موديل 2024

- محرك مرسيدس S Class موديل 2024 :

مرسيدس S Class موديل 2024

تستمد سيارة مرسيدس S680 موديل 2024 قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي تيربو، ، وينتج منها قوة 496 حصان، وعزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر.

مرسيدس S Class موديل 2024

بالإضافة لاحتوائها علي محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي تيربو، ينتج قوة 603 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 900 نيوتن/متر، ومتصل بالمحركين ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار مرسيدس S Class موديل 2024 بالإمارات :

مرسيدس S Class موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر 508.700 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر 764.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر 836.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر 967.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الخامسة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر مليون و 299 ألف درهم إماراتي .