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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات

مرسيدس S Class موديل
مرسيدس S Class موديل 2024

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس S Class موديل 2024 ، وتنتمي S Class لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر S Class بتصميم أنيق ومميز .

مقصورة مرسيدس S Class موديل 2024

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- محرك مرسيدس S Class موديل 2024  :

مرسيدس S Class موديل 2024

تستمد سيارة مرسيدس S680 موديل 2024 قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي تيربو، ، وينتج منها قوة 496 حصان، وعزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر.

مرسيدس S Class موديل 2024

بالإضافة لاحتوائها علي محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي تيربو، ينتج قوة 603 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 900 نيوتن/متر، ومتصل بالمحركين ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار مرسيدس S Class موديل 2024 بالإمارات :

مرسيدس S Class موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر  508.700 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر  764.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر  836.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر  967.900 ألف درهم إماراتي .

الفئة الخامسة من سيارة مرسيدس S Class موديل 2024 تباع بسعر  مليون و 299 ألف درهم إماراتي .

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سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات


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