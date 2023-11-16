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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تفتتح مركز شحن سريع بقدرة 400 كيلووات

مرسيدس بينز
مرسيدس بينز

 

 افتتحت مرسيدس  مركز شحن سريع بقدرة 400 كيلووات.

وتقع المحطة في المقر الرئيسي لشركة مرسيدس بينز في ساندي سبرينجز، جورجيا، وقد تم تصميمها لوضع "معيار جديد لشحن السيارات الكهربائية السريعة والمريحة والنظيفة والموثوقة، مع الترويج لاعتماد السيارات الكهربائية".

 

وكجزء من هذا الجهد، يحتوي مركز شحن مرسيدس-بنز على شواحن قوية بقدرة 400 كيلووات بالإضافة إلى مظلة شمسية تحمي العملاء من المطر مع توفير الطاقة أيضًا لمصابيح LED. 

مرسيدس بينز

تم بناء المحطة مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار حيث توجد نقطة شحن لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى "نقطة شحن غير مغطاة مصممة للشاحنات الكهربائية أو المركبات الكهربائية ذات المقطورات التي يصل طولها إلى 26 قدمًا (7.9 مترًا)."

 

يحتوي على "مؤشرات ذكية" تقع على ارتفاع 15 قدمًا (4.6 مترًا) عن الأرض. وهي تُظهر حالة محطة الشحن - مجانية أو مأخوذة أو محجوزة - ويمكن رؤيتها من الشارع.

مرسيدس بينز

ويعتبر التطور الحقيقي هو صالة الشحن التي تعد بأن تكون مكانًا "ممتازًا ونظيفًا ومريحًا" للاستراحة أثناء شحن سيارتك. ويضم أرائك وكراسي ودورة مياه وآلات البيع.

 

وفي حين أن المحطة الأولى مفتوحة الآن، فإنها لن تكون الأخيرة حيث تخطط الشركة لامتلاك ما لا يقل عن 400 مركز شحن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بحلول نهاية العقد، سيكون لديهم 2500 شاحن ووسائل راحة مماثلة للمحطة في جورجيا.

مرسيدس بينز

أكدت مرسيدس أن مراكز الشحن ستفتح في مواقع Buc-ee في تكساس وفلوريدا وألاباما وجورجيا بحلول نهاية العام. كشفت شركة صناعة السيارات أيضًا أن المحاور ستأتي إلى مواقع سيمون مول في النصف الأول من عام 2024.

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