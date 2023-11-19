سيارات جديدة بالسعر الرسمي لا تتخطي 950 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة عدد غير محدو من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ويرغبون في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات جيتور X70 و تويوتا روميون وغيرها من السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات جديدة لا تتجاوز 900 ألف جنيه :

1- شيفروليه كابتيفا موديل 2022 :

عزم دوران شيفروليه كابتيفا موديل 2022 يصل الي 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 52 لتر، وتنتج قوة تصل الي 148 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 يصل سعرها الي 979 ألف جنيه .

2- سوزوكى ارتيجا موديل 2022 :

تستمد سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .

سوزوكى ارتيجا موديل 2022



تباع سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 829 ألف جنيه للفئة الأولي والحيدة المتوافرة بمصر .

3- جيتور X70 موديل 2024 :



تتسارع سيارة جيتور X70 موديل 2024 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 210 نيوتن/متر.

جيتور X70 موديل 2024

تتوافر سيارة جيتور X70 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه للفئة الثانية .

4- تويوتا روميون موديل 2023 :

تنقل قوة سيارة تويوتا روميون موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، وتل سرعة تويوتا روميون القصوى الي 175 كم/ساعة .

تويوتا روميون موديل 2023

يبلغ سعر سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 675 ألف جنيه .

5- نيسان قشقاي موديل 2022 :

قوة سيارة نيسان قشقاي موديل 2022 تصل الي 148 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتوي علي محرك سعه 1300 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة نيسان قشقاي القصوى الي 206 كم/ساعة .

نيسان قشقاي موديل 2022

تتواجد سيارة نيسان قشقاي موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 659 ألف جنيه للفئة السادسة .