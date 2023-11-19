بهذه الخطوات .. حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء

بطاريات السيارات دائما ما تكون عرضة للتلف بسبب الظروف والعوامل الجوية القاسية خصوصا خلال فصل الشتاء ، بالإضافة الي أن طريقة استخدام البطارية تؤثر علي عمرها الافتراضي ، وغالبا ما تستمر بطاريات السيارات في العمل في مدة تصل الي 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات .

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة نصائح لإطالة عمر بطارية السيارة :

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء من الأعطال

1- عدم ترك السيارة بدون عمل لفترة طويلة :

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء

يجب أن تعمل السيارة يوميا لفترة زمنية معينة وذلك من اجل إعادة شحن البطارية من تلقاء نفسها مرة أخري ، ولك لان البطاريات تعطي افضل أداء لها عندما تعمل بانتظام وبشكل مستمر ، ويجب أن تتحرك بالسيارة المركونة لمدة 30 دقيقة على الأقل مرة واحدة كل أسبوع من اجل تسخين المحرك وتوزيع سوائل السيارة.

2- تنظيف بطارية السيارة بشكل مستمر :

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء من الأعطال

الأوساخ و الرطوبة الموجودة على بطارية السيارة تتسبب في حدوث تسرب عبر غلاف البطارية، مما يؤدي إلى قلة كفاءتها، وبالتالي يجب إزالة الأوساخ الموجودة على السطح بسهولة باستخدام إسفنجة وقطعة قماش جافة.

3- عدم ترك أي شيء في السيارة يعمل :

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء

إبقاء المصابيح الأمامية أو المصابيح الداخلية مضاءة، أو تشغيل نظام المعلومات والترفيه دون تشغيل المحرك، يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لأن مولد التيار الكهربائي في سيارتك يتم إيقافه عند إيقاف تشغيل المحرك، لذا فإن الملحقات الإلكترونية تستنزف الطاقة من بطارية السيارة بشكل مباشر .

4- التحقق من جهد البطارية بانتظام :

كيف تحافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء من الأعطال

التحقق من جهد البطارية بانتظام لن يمنع تلفها ولكنة مؤشر مبكر لمعرفة ما اذا كانت البطارية تعمل بكفاءة أو أنها تحتاج الي تغير، كما أن اختبار البطارية بشكل استباقي يؤدي إلى تجنبك لأعطال البطارية أثناء السير على الطريق.