سعر جي ايه سي إيمكو 2024 الجديدة بمصر

كشف وكيل سيارات جي ايه سي في مصر عن توافر إصدارها الجديد جي ايه سي إيمكو موديل 2024، والذى يظهر في مصر لأول مرة ، وتقدم داخل السوق المصرية بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وتنتمي جي ايه سي إيمكو الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مقصورة أسعار جي ايه سي ايمكو موديل 2024

- محرك جي ايه سي إيمكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي ايمكو موديل 2024

تحصل سيارة جي ايه سي إيمكو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 177 حصان، وعزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتستهلك لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 16.1 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان الوقود الي 55 لترا.

- أبعاد جي ايه سي إيمكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي ايمكو موديل 2024

تتوافر سيارة جي ايه سي إيمكو موديل 2024 التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1901 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- مواصفات جي ايه سي إيمكو موديل 2024 :

زودت سيارة جي ايه سي إيمكو موديل 2024 بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، عجلات مقاس 19 بوصة، ومقابض أبواب كهربائية مخفية، ومصابيح أمامية LED ، بالإضافة إلى خاصية التتبع للمنزل، ومصابيح نهارية LED، وإضاءة أوتوماتيك، وتحكم ذكي في الإضاءة العالية، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات، وباب صندوق خلفي كهربائي، وتكييف أوتوماتيك، وفتحات تهوية خلفية، وحساسات جودة الهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ، وميزة تدفئة وتبريد في المقاعد الأمامية، وإضاءة محيطية، وكار بلاي، وشاشة مقاس 10.1 بوصة، وعدادات مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وزر لتشغيل المحرك.

- وسائل السلامة بـ جي ايه سي إيمكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي ايمكو موديل 2024

تحتوي سيارة جي ايه سي إيمكو موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية أمامية، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، وفرامل ABS ، ونظام التحكم في صعود المنحدرات وهبوط المنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وقفل الأبواب الكترونياً، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفرملة ذاتية في حالة الطوارئ، ونظام تحذير التصادم الأمامي، ونظام التعرف علي إشارات المرور، ونظام تحذير الخروج من المسار.

- أسعار جي ايه سي ايمكو موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة جي ايه سي ايمكو موديل 2024 تباع بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جي ايه سي ايمكو موديل 2024 تباع بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي ايه سي ايمكو موديل 2024 تباع بسعر مليون و450 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن السيارة يتوافر معها ضمان في مصر يصل لي 5 سنوات أو 150 ألف/كم.