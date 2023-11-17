سيارات مستعملة بـ 150 ألف جنيه

يبحث المواطنين المصريين داخل سوق السيارات المستعمل عن طرازات من السيارات مميزة وجيدة وتساعدهم علي التنقل بسهولة، وبضم سوق المستعمل المصري الكثير من السيارات المعروضة للبيع التي تظهر بحالة جيدة من ضمنها أوبل استرا، وميتسوبيشي لانسر، وفولكس فاجن بولو، وبيجو 405 ، وجيلي مابل .

1- جيلي مابل موديل 2005 :

تنتمي جيلي مابل موديل 2005 لفئة السيارات السيدان، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت جيلي مابل من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي، ولا يوجد بالسيارة اى دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلي مابل موديل 2005

تباع جيلي مابل موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- بيجو 405 موديل 2009 :

تستمد بيجو 405 موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأبيض، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بيجو 405 موديل 2009

يبلغ سعر سيارة بيجو 405 موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري 120 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فولكس فاجن بولو موديل 1998 :

تنقل قوة فولكس فاجن بولو موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي، وتمكنت فولكس فاجن بولو من قطع مسافة تصل لـ 145 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن بولو موديل 1998

سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل الي 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 :

تباع ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 داخل سوق المستعمل باللون الأحمر، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمتلك ناقل حركة مانيوال، وقطعت مسافة سير تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 12 القادم، وبها دهانات خارجية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تتواجد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بسوق السيارات المستعمل بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم وشكل السيارة الخارجي .

5- أوبل أسترا موديل 2001 :

تحصل سيارة أوبل أسترا موديل 2001 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2001



تأتي أوبل أسترا موديل 2001 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .