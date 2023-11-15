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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار أوبل جراند لاند 2024 في مصر

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 زيادة جديدة في السوق المصري بلغت قيمتها نحو 70 ألف جنيه، وتتوفر بثلاث فئات.

 أوبل جراند لاند موديل 2024

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,599,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 1,699,990 جنيه 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه 

 

 أوبل جراند لاند موديل 2024

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

طول كلي 4477 متر

كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

 أوبل جراند لاند موديل 2024

 

 

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

 

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

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