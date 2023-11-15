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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جيلي 2024 بعد الأوفر برايس الجديد

أسعار جيلي 2024 بعد
أسعار جيلي 2024 بعد الأوفر برايس الجديد..تعرف عليها

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بدون توقف، وبالتالي طالت الزيادات بعض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ومن ضمنها الإصدارات التي يقدمها الصنع الصيني وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتلك الزيادة تعود الي الأزمات الطاحنة التي يشهدها قطاعة صناعة السيارات عالميا .

أسعار جديدة لـ جيلي أوكافانجو العائلية بعد طرح موديلات 2024

أرخص سيارة رياضية من جيلي بعد الزيادة الجديدة.. صور

- تعرف علي أسعار جيلي 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :


1- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

محرك جيلي اوكافانجو موديل 2024

تستهلك سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وقوة 190 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

- أبعاد جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تأتي سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم .

- سعر جيلي اوكافانجو موديل 2024 الجديد :

تباع سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بفئة واحدة داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 513 ألف جنيه .

2- محرك جيلي كول راي موديل 2024 :

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد الزيادات

تستخدم سيارة جيلي كول راي موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج قوة 175 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 7.9 ثانية .

- أبعاد جيلي كول راي موديل 2024 :

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد الزيادات

تتوافر سيارة جيلي كول راي  موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1609 مم .

- أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 12 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 166 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 188 ألف جنيه .

3- محرك جيلي جى اكس 3 موديل 2024 :

محرك جيلي جى اكس 3 موديل 2024

قوة سيارة  محرك جيلي جى اكس 3 موديل 2024 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، مقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

-أبعاد جيلي جى اكس 3 موديل 2024 : 

تظهر سيارة جيلي جى اكس 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4005 مم، وعرض 1706 مم، وارتفاع 1575 مم .

- أسعار  محرك جيلي جى اكس 3 موديل 2024 بالأوفر برايس :

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة  محرك جيلي جى اكس 3 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 779 ألف جنيه .
 

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