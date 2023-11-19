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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سوبارو XV الجيل الجديد | تفاصيل

سوبارو XV الجيل
سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024

أعلن وكيل سيارات سوبارو في مصر عن توافر سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 قريبا في مصر ، ويطلق عليها في الأسواق الخارجية سوبارو كروس تريك ، وتنتمي XV الي فئة السيارات الكروس أوفر .

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- مواصفات سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 :

 سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 

زودت سيارة سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة منها،  مصابيح أمامية رفيعة، وشبكة تهوية أكبر، وبها أجزاء بلاستيك باللون الأسود تم تثبيتها على جسم السيارة الخارجي، وبها شاشة تعمل باللمس ، ونظام  EyeSight، وكاميرا للركن .

- محرك سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 :

 سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 

تحصل سيارة سوبارو XV الجيل الجديد علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وينتج قوة 156 حصان، وتعمل السيارة بقوة الدفع الكلي للعجلات، وتخرج عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

 سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 

بالإضافة الي أن سيارة سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024  تعتمد على نسخة مطورة من قاعدة الإنتاج الخاصة بالجيل السابق من سوبارو XV .

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