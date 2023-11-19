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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل ؟

ما هي الفرامل الجافة
ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل

يتوجه العالم اجمع الأن الي استخدام السيارات الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات متعددة منها ، الاعتماد علي الطاقة الكهربائية النظيفة من اجل الحركة ، بالإضافة الي الابتعاد عن صيانة السيارات التقليدية .

 ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل

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بناء علي ذلك كشفت شركة "ZF" الألمانية عن فرامل جديدة مطورة للسيارات الكهربائية يطلق عليها اسم Dry Brake-By-Wire ، وتلك الميزة تعمل علي زيادة مدي سير السيارات الكهربائية .

 ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل

يعمل نظام فرامل  Dry Brake-By-Wire الجديد علي الية كهربائية خاصة ، بالإضافة الي انه يتم توليد قوة الفرامل الخاصة بكل عجلة بشكل منفرد ، وذلك بواسطة محرك كهربائي تم تثبيته علي كل عجلة من عجلات السيارة.

- كيف تعمل الفرامل الجافة :

 ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل

الفرامل الجافة تعمل من خلال الاستغناء عن السوائل الخاصة بنظام الفرامل علي عكس ما يحدث في الفرامل الهيدروليكية، ويتم نقل إشارة الفرامل من دواسة الكبح إلى المحرك الخاص بعملية الكبح بواسطة آلية كهربائية.

 ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل

وتظهر مميزات فرامل  Dry Brake-By-Wire الجديدة عند الضغط علي الفرامل بالمسافات القصيرة والتي تصل الي 9 متر، وتعمل الفرامل الجديدة علي زيادة مدي سير السيارات الكهربائية الي 17% ، بالإضافة الي خفض جزيئات غبار الاحتكاك الدقيقة.

 

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