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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة| تعرف عليها

تصرفات خاطئة تحدث
تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

الحفاظ على السيارة وأجزائها الميكانيكية أمر في غاية الأهمية، وذلك من أجل إطالة عمر السيارة وأجزاءها لأطول فترة ممكنة، وذلك خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

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ومن هنا وجب علي أصحاب السيارات الاهتمام بسياراتهم ، وبأجزائها الداخلية ، وذلك لضمان عمل السيارة لأطول فترة ممكنة بدون أعطال ، وتلك الصيانة تجنبك التوقف علي الطرق السريعة والتعرض للمواقف المحرجة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التصرفات الخاطئة التي تحدث أثناء قيادة السيارة :

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

1- ضرورة استخدام فرامل اليد :

يجب عند توقف السيارة أن يقوم صاحبها بشد فرامل اليد ، بدلا من تعشيق السيارة علي أي غيار أو وضعها علي وضعية القيادة P لان ذلك يضعف محرك السيارة ويتسبب في أعطال له ، وبالتالي يجب استخدام فرامل اليد بدلا من تعشيق السيارة .

2- عدم السير بسرعات عالية :

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

السير علي الطريق بسرعة يؤدي الي الضغط علي الفرامل عند الحاجة للتوقف، وذلك الأمر يقلل من عمر الفرامل الافتراضي ، بالإضافة الي انه يساعد علي ظهور الكثير من الأعطال بالسيارة بسبب زيادة الحمل عليها .

3- عدم توقف السيارة علي وضعية الـ D :

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

توقف السيارة بدون إيقاف محركها علي الوضعية D يؤدي الي ارتفاع حرارة ناقل حركة السيارة ، ويؤدي الي تقليل العمر الافتراضي الخاص بعلبة التروس .

4- تبديل سرعات السيارة :

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

تبديل ناقل الحركة من R إلى D دون المرور علي الوضعية N يؤثر بشكل كبير على عزم دوران السيارة ، بالإضافة الي ظهور العديد من المشاكل والأعطال بناقل الحركة .

5- الابتعاد عن الأحمال الزائدة :

ترك الأحمال الزائدة بالسيارة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود ، وينتج عنها اثر سلبي على فعالية وكفاءة نظام التعليق بالسيارة.

6- عدم الضغط على دواسة الوقود بقوة :

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

عند الضغط المفاجئ علي دواسة وقود السيارة يؤدي ذلك الي ارتفاع عدد دوارته ، ويؤدي الي حدوث حالة اضطراب في حركة الزيت .

7- عدم ترك خزان الوقود بنسبة قليلة من الوقود :

قيادة السيارة بكميات قليلة من الوقود يؤدي ذلك الي حدوث أعطال بدورة وقود السيارة ، ومنها حدوث أعطال بطرمة البنزين ، مما يؤدي الي تلفها بشكل مفاجئ .
 

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