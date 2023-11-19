تخطت المليون | سعر أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

ارتفعت أسعار السيارات موديل 2023 الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة .

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

وبالتالي ذلك اثر علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية ، ويتم وضع سعر إضافي علي السعر الأصلي " أوفر برايس " :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

- أبعاد دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تتوافر سيارة دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

- محرك أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تعتمد سيارة أيولوس E70 Pro الجديدة علي محرك كهربائي، ينتج قوة 160 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة :

مقصورة أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تتواجد سيارة دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 125 ، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه .