عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخطت المليون | سعر أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

أسعار أيولوس E70
أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات موديل 2023 الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة .

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

أيولوس تطرح A30 Shine Limited Edition في مصر

أسعار دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

وبالتالي ذلك اثر علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية ، ويتم وضع سعر إضافي علي السعر الأصلي " أوفر برايس " :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

- أبعاد دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تتوافر سيارة دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

- محرك أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 :

أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تعتمد سيارة أيولوس E70 Pro الجديدة علي محرك كهربائي، ينتج قوة 160 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة :

مقصورة أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة

تتواجد سيارة دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 125 ، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه .

أوفر برايس أسعار السيارات موديل 2023 أسعار السيارات سعر صرف الدولار أبعاد دونج فنج أيولوس محرك أيولوس E70 Pro الجديدة أسعار أيولوس E70 Pro الجديدة أيولوس E70 Pro الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

موضوعات متعلقة

بهذه الخطوات .. حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء

تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة| تعرف عليها

ما هي الفرامل الجافة وكيف تعمل ؟

سعر جي ايه سي إيمكو 2024 الجديدة بمصر

مواصفات سوبارو XV الجيل الجديد | تفاصيل

سيارات مستعملة بـ 150 ألف جنيه

سيارات شبابية تباع بأسعارها الرسمية| تعرف عليها

أسعار سوزوكي جيمني 2024 بالسعودية

ترشيحاتنا

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

محملًا إيران المسؤولية.. بيان عاجل لـ نتنياهو بشأن اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

استشهاد 14 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلين في مخيم النصيرات

مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة في غزة..تحذيرعاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ