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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

دونج فنج إيولوس ايه
دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 السيدان

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعات في جميع طرازات السيارات عالميا، وذلك نتيجة تعرضه للكثير من المشكلات التي أثرت على تواجد الإصدارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، وبالتالي نتج عن هذه المشكلات تقلص في إنتاج السيارات؛ مما أدي إلى وضع قيمة مالية إضافية على سعر السيارة الأصلي.

دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري

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ويعرض موقع صدى البلد الإخباري، سعر دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

مقصورة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 السيدان 

- محرك دونج فنج إيولوس ايه 30

سيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري

عزم دوران سيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 150 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع  أيولوس A30 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وتحتاج الي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أبعاد  أيولوس A30 بمصر

تتوافر سيارة أيولوس A30  السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4660 مم، وعرض 1812 مم، وارتفاع 1490 مم، وطول قاعدة عجلاتها يصل الي 2680 مم، وتصل سعة حقيبتها الخلفية الي 454 لتر .

- سعر دونج فنج إيولوس ايه 30

دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

تباع سيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلى 875 ألف جنيه، بدلا من 855 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 20 ألف جنيه .

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