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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دايهاتسو تيريوس 4×4 للبيع بسعر لقطة

دايهاتسو تيريوس موديل
دايهاتسو تيريوس موديل 2007

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات الصانع الياباني ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات تعمل على توفير الراحة لقائدها وركابها، بالإضافة إلى أن السيارات اليابانية تشتهر باعتماديتها العالية، وتصميمها المميز، ومن ضمن تلك السيارات دايهاتسو تيريوس موديل 2007، وتنتمي تيريوس إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية التي تعمل بقوة الدفع الرباعي.

سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 

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ويعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دايهاتسو تيريوس الـ SUV الرياضية موديل 2007 

سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 

- سعة محرك دايهاتسو تيريوس

سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 

تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس الـ  SUV علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتعرض  تيريوس للبيع باللون الأسود، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات تيريوس موديل 2007

دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 

تحتوي سيارة دايهاتسو تيريوس على العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، وبها إشارات جانبية تم تثبيتها على جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها عتاب للأبواب الخارجية، وتحتوي على فردة كاوتش خلفية تم تثبيتها على الباب الخلفي للسيارة ، ومساحة زجاج خلفية.

مقصورة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 

كما تحتوي على راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وتكييف، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج كهربائي، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب .

- سعر دايهاتسو تيريوس الـ SUV

سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 

تتوافر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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