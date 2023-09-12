شاهد.. جراج سيارات كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي

كريم حافظ مصطفى بنزيما من مواليد 19 ديسمبر لعام 1987 وهو لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب في مركز الهجوم مع نادي الاتحاد السعودي، وسبق له أن لعب لنادي ريال مدريد الإسباني، ويشتهر بنزيما بقدراته الهوائية، وصناعة الألعاب، وحسن الإنهاء، ويعتبر كريم بنزيما من أحد أفضل المهاجمين في جيله.

كريم حافظ مصطفى بنزيما

ويمتلك كريم بنزيما لاعب كرة القدم مجموعة مميزة جدا من السيارات الفاخرة، والتي يستخدمها في التنقل، والذهاب الي النادي ، بالإضافة الي أن المهاجم الفرنسي فيمتلك في أسطول سياراته سيارة من إنتاج شركة "بوجاتي" الفرنسية وهي من طراز "بوجاتي شيرون" .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري جراج سيارات كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي :



1- رولز رويس فانتوم :

رولز رويس فانتوم

تحتوي رولز رويس فانتوم علي محرك 12 سلندر ينتج قوة 563 حصان، وبها نظام معلومات مكون من شاشة مقاس 10.5 بوصات ، و نقطة اتصال 4G Wi-Fi ، وكاميرا رؤية المحيطية .

2- لامبورجيني أفينتادور :

لامبورجيني أفينتادور

سيارة لامبورجيني أفينتادور تعتبر من احدث السيارة الرياضية السوبر وهي من إنتاج الشركة العريقة لامبورجيني والتي يقع مقرها في إيطاليا، وظهرة لامبورجيني أفينتادور لتحل مكان سيارة مورسيلاجو الشهيرة.



3- فيراري 812 سوبر فاست :

فيراري 812 سوبر فاست

فيراري 812 سوبرفاست هي سيارة رياضية تعمل بمحرك مكون من 12 أسطوانة وهي منتجة من شركة فيراري الإيطالية، وبها محرك سعة 6500 سي سي ، ينتج قوة 789 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 718 نيوتن/متر.

4- بوجاتي تشيرون :

بوجاتي تشيرون

سيارة بوجاتي تشيرون الجديدة تعتبر وحيدة من نوعها، ويتم إنتاجها كـ نسخ خاصة محدودة الإنتاج ، وهي تعتبر الآن من أقوي السيارات الخارقة المتواجدة علي مستوي العالم .

5- أودي R8 :

أودي R8

تعتمد سيارة أودي R8 علي محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 539 نيوتن/متر، وقوة 532 حصان، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني .

6- أودي Q8 :

أودي Q8

أودي Q8 تنتمي الي السيارات فاخرة وتقدم بمحرك 6 سلندر تيربو، ينتج قوة 335 حصان، وبها نظام معلومات يتكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة ، وشاشة تعمل باللمس سفلية مقاس 8.6 بوصة ، ونظام ملاحة .

7- مرسيدس بنز SLS AMG :

مرسيدس بنز SLS AMG

تمتلك سيارة مرسيدس بنز SLS AMG محرك مكون من 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، ينتج قوة 591 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 650 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ساعة .