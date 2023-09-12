عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. جراج سيارات كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي

جراج سيارات كريم
جراج سيارات كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي

كريم حافظ مصطفى بنزيما من مواليد 19 ديسمبر لعام 1987 وهو لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب في مركز الهجوم مع نادي الاتحاد السعودي، وسبق له أن لعب لنادي ريال مدريد الإسباني، ويشتهر بنزيما بقدراته الهوائية،  وصناعة الألعاب، وحسن الإنهاء، ويعتبر كريم بنزيما من أحد أفضل المهاجمين في جيله.

كريم حافظ مصطفى بنزيما 

لو عايز عربية اعتمادية.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 595 ألف جنيه

سكودا وسيتروين.. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

ويمتلك كريم بنزيما لاعب كرة القدم  مجموعة مميزة جدا من السيارات الفاخرة، والتي يستخدمها في التنقل، والذهاب الي النادي ، بالإضافة الي أن المهاجم الفرنسي فيمتلك في أسطول سياراته سيارة من إنتاج شركة "بوجاتي" الفرنسية وهي من طراز "بوجاتي شيرون" .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري جراج سيارات كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي :


1- رولز رويس فانتوم :

رولز رويس فانتوم

تحتوي رولز رويس فانتوم علي محرك 12 سلندر ينتج قوة 563 حصان، وبها نظام معلومات مكون من شاشة مقاس 10.5 بوصات ، و نقطة اتصال 4G Wi-Fi ، وكاميرا رؤية المحيطية .

2- لامبورجيني أفينتادور :

لامبورجيني أفينتادور

سيارة لامبورجيني أفينتادور تعتبر من احدث السيارة الرياضية السوبر وهي من إنتاج الشركة العريقة لامبورجيني والتي يقع مقرها في إيطاليا، وظهرة لامبورجيني أفينتادور لتحل مكان سيارة مورسيلاجو الشهيرة.

3- فيراري 812 سوبر فاست :

فيراري 812 سوبر فاست

فيراري 812 سوبرفاست هي سيارة رياضية تعمل بمحرك مكون من 12 أسطوانة وهي منتجة من شركة فيراري الإيطالية، وبها محرك سعة 6500 سي سي ، ينتج قوة 789 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 718 نيوتن/متر.

4- بوجاتي تشيرون :

بوجاتي تشيرون

سيارة بوجاتي تشيرون الجديدة تعتبر وحيدة من نوعها، ويتم إنتاجها كـ نسخ خاصة محدودة الإنتاج  ، وهي تعتبر الآن من أقوي السيارات الخارقة المتواجدة علي مستوي العالم .

5- أودي R8 :

أودي R8

  

تعتمد سيارة أودي R8 علي محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 539 نيوتن/متر، وقوة 532 حصان، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني .

6- أودي Q8 :

أودي Q8

أودي Q8 تنتمي الي السيارات فاخرة وتقدم بمحرك 6 سلندر تيربو، ينتج قوة 335 حصان، وبها نظام معلومات يتكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة ، وشاشة تعمل باللمس سفلية مقاس 8.6 بوصة ، ونظام ملاحة .

7- مرسيدس بنز SLS AMG :

 مرسيدس بنز SLS AMG

تمتلك سيارة مرسيدس بنز SLS AMG  محرك مكون من 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، ينتج قوة 591 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 650 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ساعة .

رولز رويس فانتوم لامبورجيني أفينتادور فيراري 812 سوبر فاست بوجاتي تشيرون أودي R8 اودي Q8 مرسيدس بنز SLS AMG بنزيما السيارات الفاخرة نادي الاتحاد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

بي إم دبليو تحول مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية | تفاصيل

مشاكل في الخصوصية.. هل تتجسس عليك سيارتك ؟

بتخفيضات خيالية |سعر جيلي Geometry G6 موديل 2024

سعر أودي Q3 موديل 2023 الكروس أوفر| صور

مقارنة بين ميني كونتريمان و ميني كوبر موديل 2025

فولكس فاجن بيتل أوتوماتيك بسعر مغر| صور

تحت 350 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك متوافرة | صور

بورصة المحافظات.. أسعار سيات وسوبارو ونيسان في دمياط.. صور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها

ياسمين فؤاد تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

متى تنتهي العاصفة دانيال في مصر؟.. الأرصاد تكشف عن التفاصيل

إنشاء محطة لإنتاج البيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مدبولي يتابع مشروعات الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ