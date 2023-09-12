بي إم دبليو تحول مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية | تفاصيل

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن البدء في استثمار ملايين الجنيهات الإسترلينية من أجل تحويل مصنع سيارات ميني بالمملكة المتحدة للعمل علي إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة .

بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

- قيمة الاستثمارات لتطوير بي إم دبليو

وأكدت الشركة أنها ستقوم بضخ 600 مليون جنيه استرليني داخل مصنع ميني بأكسفورد ، من أجل تحويل جميع إنتاجه من سيارات ميني لتعمل بالكهرباء، بالإضافة الي تحويل مصنع سويندون المتواجد غرب لندن الذي تنتج فيه قطع غيار السيارات ليتم إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية .

بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

تلك الاستثمارات المقدمة من شركة بي إم دبليو البافارية ستعمل علي ضمان استمرارية واستدامة 4 ألاف وظيفة ، بالإضافة الي أن هذه الاستثمارات ستعزز من توريد السيارات الكهربائية .

- ارتفاع حجم الاستثمارات

بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

بعد أضافة تلك الاستثمارات سيرتفع حجم الاستثمارات في ذلك القطاع ليصل الي 6 مليارات جنية استرليني، وذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة ستيلانتيس بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت التي تقع شمال إنجلترا .

- شركات أخري تضخ استثمارات جديدة

بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

علاوة علي ذلك أعلنت مجموعة جاكوار و لاند روفر، عن ضخ استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، من أجل بناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة .