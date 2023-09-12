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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تحول مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية | تفاصيل

بي إم دبليو تقوم
بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهرب

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن البدء في استثمار ملايين الجنيهات الإسترلينية من أجل تحويل مصنع سيارات ميني  بالمملكة المتحدة للعمل علي إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة .

 بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

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- قيمة الاستثمارات لتطوير بي إم دبليو 

وأكدت الشركة أنها ستقوم بضخ 600 مليون جنيه استرليني داخل مصنع ميني بأكسفورد ، من أجل تحويل جميع إنتاجه من سيارات ميني لتعمل بالكهرباء، بالإضافة الي تحويل مصنع سويندون المتواجد غرب لندن الذي تنتج فيه قطع غيار السيارات ليتم إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية .

 بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

تلك الاستثمارات المقدمة من شركة بي إم دبليو البافارية ستعمل علي ضمان استمرارية واستدامة 4 ألاف وظيفة ، بالإضافة الي أن هذه الاستثمارات ستعزز من توريد السيارات الكهربائية .

- ارتفاع حجم الاستثمارات 

 بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

بعد أضافة تلك الاستثمارات سيرتفع حجم الاستثمارات في ذلك القطاع ليصل الي 6 مليارات جنية استرليني، وذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة ستيلانتيس بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت التي تقع شمال إنجلترا .

- شركات أخري تضخ استثمارات جديدة 

 بي إم دبليو تقوم بتحويل مصنع أكسفورد لإنتاج السيارات الكهربائية

علاوة علي ذلك أعلنت مجموعة جاكوار و لاند روفر، عن ضخ استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، من أجل بناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة .

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