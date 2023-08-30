شاهد| بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

ظهرة سيارة بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024 سابقا في صور تجسسيه والان ظهرة سيارة بي إم دبليو X5 بالكامل ، ولكن سيتم الإعلان عنها رسيما في معرض ميونخ للسيارات قبل نهاية عام 2023 ، وتم تصنيع تلك السيارة لتكون مضادة للرصاص ، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية .

بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

- محرك بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6

تستمد سيارة بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، ، وبها نظام هجين بجهد 48 فولت ، ينتج عنه قوة 523 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 5.9 ثانية .

بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

- مواصفات بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6

لا يمكن تمييز سيارة بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 بسهولة عن سيارات بي إم دبليو X5 الأخرى، ولكن هناك ما يمكن أن يفرق بينهم مثل اللمسات الرياضية الموضوعة علي القضبان M المزدوجة في الشبك الكلوي المزدوج الأمامي، وأغطية مرايات M باللون الأسود شديد اللمعان، وقضبان سقف من برنامج بي إم دبليو Personal باللون Shadow Line شديد اللمعان، وزوج أنابيب للعادم في السيارة، ونظام العادم M، و خط الدفاع الأول لـ X5 بروتكشن VR6.

مقصورة بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

وتحتوي سيارة بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 أيضا علي صفائح فولاذية مصبوبة عالية القوة، ومقسم صندوق مدرع، ودرع شظايا من الألومنيوم أسفل الجسم، في حالة اختراق الطلقات أو الشظايا لخزان الوقود، وغلاف خاص لـ سد الثقوب لمنع التسربات، وشاشة معلومات وترفيهية مقاس 14.9 بوصة، وشاشة عرض للسائق مقاس 12.3 بوصة، ونظام تحكم بالمناخ رباعي المناطق من بي إم دبليو ، ومقاعد رياضية مغطاة بالجلد من Sensafin، وبها نظام اتصال داخلي للتواصل، وفلاشات LED اختيارية في شبكة المبرد، وفلاشات خلفية، وفلاشات سقف مع نظام بوق، وجهاز استقبال إضافي للراديو الرقمي .