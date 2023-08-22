ركوبة شبابي| اعرف سعر بي إم دبليو 320 موديل 2024

سوق السيارات المصري يتواجد به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية ، وتتميز إصدارات بي إم دبليو باحتوائها على الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، التي تم إضافتها لزيادة شعور سائقها وركابها بالأمان ومنها سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2024.

بي إم دبليو 320 موديل 2024 المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية

بالإضافة إلى أن سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2024، تنتمي الي فئة السيارات السيدان الرياضية، المفعمة بالقوة ، والتي تظهر بتصميم شبابي وعصري .

بي إم دبليو 320 موديل 2024 المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية

- محرك بي إم دبليو 320 السيدان

تتسارع سيارة بي إم دبليو 320 الرياضية موديل 2024 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك لنقل قوتها الي العجلات مكونة من 8 سرعات، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتحتاج بي إم دبليو 320 الي 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 375 حصان، وعزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 280 كم/ساعة .

- أبعاد 320 السيدان البافارية

بي إم دبليو 320 موديل 2024 المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية

تتوافر سيارة بي إم دبليو 320 السيدان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4714 مم، وعرض 1827 مم، وارتفاع 1440 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2851 مم .

- أسعار بي إم دبليو 320 موديل 2024

بي إم دبليو 320 موديل 2024 المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية

تباع سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 4 مليون و 750 ألف جنيه .