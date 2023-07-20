عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو X7 الفاخرة متوافرة الآن بسعر مغرٍ.. صور

سيارة BMW X7 الـ
سيارة BMW X7 الـ SUV

أعلن وكيل سيارات بي إم دبليو البافارية في مصر عن أطلاق سيارته الجديدة  BMW X7  الجديدة، وتنتمي X7  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بمحركها القوي الذى ينتج قوة 530 حصان، وتمتلك تصميم فريد، بالإضافة الي احتوائها علي مساحات داخلية واسعة للتخزين .

سيارة BMW X7 الـ SUV

بي إم دبليو M235i وM340i متوافرة بهذه الأسعار.. صور

شاهد| أقوى بي إم دبليو X1 M35i بـ تاريخ الشركة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  بي إم دبليو X7 الفاخرة بالسوق المحلي المصري :

سيارة BMW X7 الـ SUV

- سعة محرك BMW X7 الـ SUV

تستمد سيارة بي إم دبليو X7 الفاخرة قوتها من محرك سعة 4400 سي سي ، ينتج قوة حصانيه تصل الي 530 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع بي إم دبليو X7 الفاخرة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستهلك 9.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر بي إم دبليو X7  الفاخرة

سيارة BMW X7 الـ SUV

تتواجد سيارة  بي إم دبليو X7  الفاخرة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المحلي المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 7 مليون و 500 ألف جنيه .

بي ام دبليو البافارية بي إم دبليو X7 الفاخرة X7 الفاخرة سعر X7 الفاخرة الجديدة سعر BMW X7 الـ SUV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

نزل تاني.. انخفاض يضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

سنقطع العلاقات.. تحرك عاجل من العراق بشأن حرق المصحف في السويد

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

شوبير يثير الجدل بشأن أنباء انتقال زيزو وفتوح للأهلي

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أرخص BMW هاتشباك 2024 في مصر.. اعرف سعرها

فورد تعلن خفض سعر هذه السيارة بقيمة 310 آلاف جنيه| التفاصيل

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

بروتون وتويوتا .. احصل على سيارة زيرو بـ 400 ألف جنيه

نافعة أم ضارة؟.. احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

إنيوس Quartermaster البيك أب تباع بسعر مذهل

سعر رينو Espace الـ SUV الرياضية | صور

القبة الحرارية مستمرة ..تعرف علي الاستخدام الصحيح لتكييف السيارة

ترشيحاتنا

روسيا: أمريكا تطلب من زيلينسكي مواصلة الهجوم المضاد بأي ثمن

مأساة الطفلة قمر.. مراة أبوها قطعتها في أكياس وتركتها بمدخل المنزل

انخفاض ملحوظ.. نقيب الفلاحين: كيلو الأرز يصل لـ10 جنيهات في هذا الموعد

قبلة كاميليا تسببت له في أزمة.. حكاية رشدي أباظة مع حبيبة الملك فاروق

بي إم دبليو X7 الفاخرة متوافرة الآن بسعر مغرٍ.. صور

عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

فيديو

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

قفل الجامع ومشي.. مؤذن تونسي يحتج على وقف راتبه بـ 3 تصرفات غريبة|فيديوجراف

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ