بي إم دبليو X7 الفاخرة متوافرة الآن بسعر مغرٍ.. صور

أعلن وكيل سيارات بي إم دبليو البافارية في مصر عن أطلاق سيارته الجديدة BMW X7 الجديدة، وتنتمي X7 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بمحركها القوي الذى ينتج قوة 530 حصان، وتمتلك تصميم فريد، بالإضافة الي احتوائها علي مساحات داخلية واسعة للتخزين .

سيارة BMW X7 الـ SUV

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بي إم دبليو X7 الفاخرة بالسوق المحلي المصري :

سيارة BMW X7 الـ SUV

- سعة محرك BMW X7 الـ SUV

تستمد سيارة بي إم دبليو X7 الفاخرة قوتها من محرك سعة 4400 سي سي ، ينتج قوة حصانيه تصل الي 530 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع بي إم دبليو X7 الفاخرة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستهلك 9.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر بي إم دبليو X7 الفاخرة

سيارة BMW X7 الـ SUV

تتواجد سيارة بي إم دبليو X7 الفاخرة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المحلي المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 7 مليون و 500 ألف جنيه .