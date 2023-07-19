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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو M235i وM340i متوافرة بهذه الأسعار.. صور

بي إم دبليو M235i
بي إم دبليو M235i وM340i متوافرة بهذه الأسعار

تتواجد داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة سيارتان حديثتان من سيارات شركة بي إم دبليو البافارية من موديلات 2024، وهما عبارة عن سيارة بي إم دبليو M340i XDrive موديل  2024، والتي تنتمي الي مجموعة سيارات M من الشركة الألمانية، وسيارة بي إم دبليو M235i XDrive موديل 2024 التي تنتمي إلى الفئة الثانية من سيارات الشركة البافارية، وتنتمي السيارتان إلى فئة السيارات السيدان الفارهة.

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وتم وصول الطرازين موديل 2024 إلى مصر ، وهما الآن متوافران للبيع، ولكن بأسعار جديدة، وبدون أوفر برايس:

 سيارة بي إم دبليو M235i XDrive السيدان الفارهة الجديدة موديل 2024 


1- بي إم دبليو M235i XDrive

تحتوي سيارة بي إم دبليو M235i XDrive السيدان الفارهة الجديدة علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 2000 سي سيي تيربو، وتتسارع M235i XDrive موديل 2024 من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتحتاج إلى 9.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 450 نيوتن/متر، وقوة 306 حصان، وتنتمي إلى الفئة الثانية من سيارات بي إم دبليو.

- سعر M235i XDrive السيدان

بي إم دبليو M235i XDrive السيدان الفارهة الجديدة موديل 2024 

تتوافر سيارة بي إم دبليو M235i XDrive  موديل 2024 بسوق السيارات المصرية الآن بسعر يصل إلى 3 ملايين و350 ألف جنيه، بدلاً من 3 ملايين و50 ألف جنيه، بزيادة 300 ألف جنيه، وهذه هي الفئة التي تم توافرها وتغيير أسعارها فقط.

2- بي إم دبليو M340i XDrive موديل 2024

سيارة بي إم دبليو  M340i XDrive موديل 2024

تنتمي سيارة M340i XDrive موديل 2024 إلى مجموعة سيارات M التابعة للشركة البافارية، ولذلك تمتلك محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، وتستهلك من الوقود 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج قوة 375 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 280 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنها تنتمي إلى مجموعة M3 التابعة للشركة البافارية.

- سعر M340i XDrive السيدان

بي إم دبليو  M340i XDrive موديل 2024

تباع سيارة بي إم دبليو  M340i XDrive موديل 2024 بسعر 4 ملايين و750 ألف جنيه، بدلاً من 4 ملايين و200 ألف جنيه، بزيادة 550 ألف جنيه، كما أنها أيضا هي الفئة الوحيدة التي تم تغيير أسعارها.

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