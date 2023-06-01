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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار موديلات سيارات ميني 2023 الجديدة| صور

موديلات ميني 2023
موديلات ميني 2023 الجديدة بالأسعار

أعلنت وكيل سيارات ميني بمصر عن زيادات جديدة في أسعار طرازات ميني بمصر، وجاءت تلك الزيادات علي اثر زيادة  أسعار طرازات بي أم دبليو خلال العام الجاري، وتعتبر تلك الزيادة الثالثة، بالإضافة الي أن سوق السيارات عالميا يشهد حالة من عدم الاستقرار .
 

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري الزيادات الجديدة التي ضربت عائلة ميني بطرازاتها المختلفة من موديلات 2023،  لتبدأ الزيادات من 230 ألف جنيه وتصل الي 370 ألف جنيه .

1-  ميني كوبر

ميني كوبر موديل 2023

تحصل سيارة مينى كوبر الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1500سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتنتج مينى كوبر عزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة.

ميني كوبر موديل 2023

- أسعار ميني كوبر موديل 2023

الفئة الأولي سعرها مليون و350 ألف جنيه، بدلاً من مليون و120 ألف جنيه، بزيادة 230 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها مليون و470 ألف جنيه بدلاً، من مليون و220 ألف جنيه، بزيادة 250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سعرها مليون و530 ألف جنيه بدلاً، من مليون و270 ألف جنيه، بزيادة 260 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سعرها مليون و830 ألف جنيه بدلاً، من مليون و520 ألف جنيه، بزيادة 310 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سعرها مليون و880 ألف جنيه بدلاً، من مليون و560 ألف جنيه، بزيادة 320 ألف جنيه.

الفئة السادسة سعرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً، من مليون و250 ألف جنيه، بزيادة 250 ألف جنيه.

2- ميني كانتري مان

مينى كانترى مان موديل 2023

تخرج سيارة مينى كانترى مان قوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 222 كم/ساعة، وتستخدم سيارة مينى كانترى مان ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي تيربو.

مينى كانترى مان موديل 2023

- سعر مينى كانترى مان موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و600 ألف بدلاً، من مليون و330 ألف، بزيادة 270 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و750 ألف بدلاً، من مليون و460 ألف، بزيادة 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه بدلاً، من مليون و780 ألف جنيه، بزيادة 370 ألف جنيه.

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